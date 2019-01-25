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Didem Balçın, sahte estetikçi kurbanı oldu

Geçtiğimiz günlerde güzellik merkezine giden ünlü oyuncu Didem Balçın'ın, yüzünde yaralar çıktı. Sahte doktor tarafından tedavi edildiğini öğrenen Balçın, güzellik merkezi ve doktordan şikayetçi oldu.

Didem Balçın, sahte estetikçi kurbanı oldu

Geçtiğimiz günlerde güzellik merkezine giden ünlü oyuncu Didem Balçın'ın, yüzünde yaralar çıktı. Sahte doktor tarafından tedavi edildiğini öğrenen Balçın, güzellik merkezi ve doktordan şikayetçi oldu.

25 Ocak 2019 Cuma 05:38
Didem Balçın, sahte estetikçi kurbanı oldu

Didem Balçın, sahte estetikçi kurbanı oldu


Sahte estetikçilerin terörüne bir yeni kurban daha eklendi. Ünlü oyuncu Didem Balçın, estetik için gittiği güzellik merkezinde kendisini 'İran'da eğitim aldım' diyen doktordan şikayetçi oldu


Oyuncu Didem Balçın'ın yüzünde yaptırdığı estetik uygulama sonucunda yaralar çıktı. Güzellik merkezinde kendine tedavi uygulayan doktorun sahte olduğunu öğrenen Balçın, güzellik merkezi ve doktordan şikayetçi oldu.

AĞIR DERECE YANMA OLUŞTU

Ünlü oyuncu Didem Balçın, geçtiğimiz aylarda bir güzellik merkezine giderek yüzünün daha parlak ve canlı durması için altın iğne denilen bir estetik uygulaması yaptırmak istedi. Merkezde İran'da tıp eğitimi aldığı iddia edilen bir doktorla anlaşan Balçın, işlem sonrası herhangi bir yan etki yaşamayacağının da garantisini aldı. Ancak operasyonun yapıldığı gün, genç oyuncunun yüz bölgesinde ağır derece yanma ve ağrı meydana geldi. Fakat doktorlar, genç oyuncuyu iğnelerin etkisi nedeniyle böyle bir şikayet yaşandığını belirterek onu evine gönderdi. Kendisine tedavi amaçlı verilen ilaç ve kremleri kullanan Balçın'ın yüzünde meydana gelen şişlik ve ağrılar, yara haline dönüştü. Tanınmaz hale gelen Balçın, kendisine tedavi uygulayan doktoru aradı. Ancak genç oyuncu, doktorun söz konusu güzellik merkezinden ayrıldığını ve gerçekte doktor olmadığını fark etti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunan Balçın, güzellik merkezi sahibi ve sahte doktordan şikayetçi oldu.

HEM DOLANDIRILDI HEM YARALANDI

Ünlü oyuncu tarafından verilen dilekçede; estetik merkezi sahibinin, doktor olmayan kişileri çalıştırarak insanlara zarar vermesine yol açtığı ve kendi yüzündeki yaralar nedeniyle bu kişilerin cezalandırılması gerektiğini kaydetti. Verdiği fahiş miktardaki paralar nedeniyle dolandırıldığını da kaydeden Balçın'ın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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