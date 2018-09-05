Diş sıkma, diş gıcırdatma nedenleri ve tedavisi

'Diş sıkma' aileden geliyor

Dış sıkma sorunu her 10 kişiden 9'unda görülüyor. Diş sıkmanın çocukluk dönemde süt dişlerinin çıkmasıyla yani 1 yaşında itibaren başlayabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Diş Hekimi Gökhan Gerek, "Araştırmalara göre çocukken uyku sırasında diş sıkma alışkanlığı olanların yüzde 86'sında bu alışkanlığın gençlikte de sürdüğü görülüyor. Dış sıkma sorunu olan anne-babaların çocuklarında ise bu sorunun görülme sıklığı artıyor" dedi.

Psikolojik, çevresel ve santral sinir sistemine bağlı birçok sebep diş sıkmaya neden oluyor. Çevresel faktörlerin başında kişinin diş yapısındaki anatomik bozukluklar ile alt ve üst çenelerin kapanışındaki bazı bozuklukların yer aldığını vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Diş Hekimi Gökhan Gerek, "Stres, diş sıkmaya yol açan en önemli neden. Diş sıkma ve gıcırdatmanın diş anatomisi ve çeneler arasındaki ilişkinin mükemmel olduğu bireylerde bile görülebilir; bu durum strese bağlı olarak gerçekleştiğini gözler önüne seriyor" şeklinde konuştu.



Diş gıcırdatmasında öncelikle dişler korumaya alınmalı



Çocuklarda görüldüğünde duygusal durum değerlendirilmeli

Uyku sırasında diş sıkma alışkanlığı olan kişilerde ilk yapılması gerekenin dişleri korumaya almak olduğunun altını çizen, "Bu sayede diş gıcırdatma önlenir, çene eklemindeki ve çiğneme kaslarındaki ağrı hafifler ve uyku kalitesi artar" dedi. Uyku sırasındaki diş sıkma için 3 tip tedavi yönteminin bulunduğunu söyleyen, "Bunlar, dental (dişsel) tedavi, ilaçla tedavi ve psikolojik tedavidir" açıklamasında bulundu.

Şiddetli diş sıkma ve diş gıcırdatmanın görüldüğü çocukların endişeli, hiperaktif, sinirli, evhamlı veya kaygı düzeylerinin yüksek olduklarının görüldüğünü belirten Diş Hekimi Gökhan Gerek, "Kaygı, asabiyet, korku ve duygusal stres; kas aktivitesindeki artışla yakın ilişkidedir. Bu nedenle uyku sırasında oluşan diş sıkmanın duygusal durumla bağlantılı olduğundan tedavi yöntemlerinde bu konuların da değerlendirilmesi gerekir" dedi.



Kahvaltı yapmak istememe diş sıkma belirtisi olabilir

Uyku sırasında dişlerini sıkan çocuklarda diş yüzeylerinde anormal aşınmaların, buna bağlı olarak da sıcak-soğuk hassasiyeti ve özellikle çene eklemlerinde ağrı gibi belirtilerin görüldüğünü anlatan Gökhan Gerek, "Bu çocuklarda bazen de ağız açmada zorluk, baş ağrısı, özellikle sabah saatlerinde huzursuzluk ve uykusuzluk ile çenedeki ağrı nedeniyle kahvaltı yapmak istememe gibi belirtiler de görülebilir" dedi.



Bağırsak parazitleri diş sıkmaya neden olabiliyor

Diş sıkma ve gıcırdatma ile bağırsak parazitleri arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmalara da değinen Gerek, "Araştırma sonuçları bağırsak parazitlerinin gece uykudayken aktif hale geçtiği için diş sıkma ve gıcırdatmasını tetiklediğini ortaya koyuyor. Bu nedenle yoğun diş sıkma döneminde olan çocuklarda bu etkeni ortadan kaldırmak için bağırsak parazit testi yaptırılmalı" dedi.