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Enerji içecekleri okul kantinlerinde yasaklanıyor

Bakanlık sonunda enerji içecekleri konusunda harekete geçti. Okul kantinleri, spor salonları ve hastanelerdeki büfelerde enerji içeceklerinin satışı yasaklanıyor.

Enerji içecekleri okul kantinlerinde yasaklanıyor

Bakanlık sonunda enerji içecekleri konusunda harekete geçti. Okul kantinleri, spor salonları ve hastanelerdeki büfelerde enerji içeceklerinin satışı yasaklanıyor.

31 Aralık 2017 Pazar 15:07
Enerji içecekleri okul kantinlerinde yasaklanıyor

Enerji içecekleri okul kantinlerinde yasaklanıyor

Sık sık ölüm haberlerine ve iddialarına neden olan enerji içeceklerinin satışına sınırlamalar getiriliyor.

Enerji içecekleri, yarından itibaren spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde satılamayacak, buralarda ürünlerin reklamı yasak olacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak Türk Gıda Kodeksi̇ Enerji̇ İçecekleri̇ Tebli̇ği̇, bu ürünlerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak amacıyla hazırlandı. Enerji içeceklerinin özelliklerini de belirleyen tebliğ, sporcu içeceklerini kapsamıyor.

ALKOLLE TÜKETMEYİN UYARISI

Tebliğle ürünün alkolle tüketiminin önüne geçmek için etiketlerinde en az 3 milimetre puntoyla "Alkolle karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir" ifadesinin bulunması zorunlu hale getirildi.

Bu içecekler, toplu tüketim yerlerinde ambalaj bütünlüğü korunarak tüketiciye arz edilebilecek.

SATIŞI DA REKLAMI DA YASAK OLAN YERLER

Enerji içeceklerinin tüketici sağlığında ve 18 yaş altındaki kişilerde yol açabileceği muhtemel riskler dikkate alınarak spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde satışına izin verilmeyecek. Buralarda enerji içeceklerinin reklamı yapılamayacak. Bu ürünler 18 yaşından küçüklere de satılamayacak.

Tebliğle enerji içeceklerine bileşen olarak etil alkol ilave edilemeyeceği hüküm altına alındı. Ürünü oluşturan bileşenlerin çözündürülmesi, taşınması gibi işlemlerde kullanılabilen, bileşenlerde doğal olarak bulunabilen, üretim aşamasında oluşabilen ve son ürüne taşınan etil alkol miktarı en fazla 3 gram olacak.

"Meyveli" olarak adlandırılan enerji içeceklerinde meyve oranı, gazlılarda en az yüzde 4, gazsız olanlarda ise ağırlıkça en az yüzde 10 seviyesinde bulunacak.

Tebliğe aykırı davrananlar hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre yaptırım uygulanacak.

Anahtar Kelimeler:
Enerji Içecekleri
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