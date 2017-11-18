Göbek Yapan En Sinsi 8 Yiyecek ve İçecek

Bir insan için en tehlikeli olarak gösterilebilecek olan kilo çeşidi bel ve göbek kısmında oluşan yağlanmalardır. Bu bölgedeki kiloların estetik açıdan çirkin bir görüntü oluşturmanın yanı sıra aynı zamanda da bu bölgede iç organlarında bulunmasından dolayı tehlikeli bir durum söz konusu olacaktır. Son dönemlerde bu bölgelerde olan yağlanmalar herkesin büyük bir sıkıntısı bu nedenle de bu bölgedeki yağlardan bir an önce kurtulmak gerekiyor. Bu yazımızda size göbek yapan en sinsi 10 yiyecek ve içeceklerden bahsetmek istedik.

Genelde insanların kilo vermek adına öğün atladıklarını biliyoruz ancak bu da diyet yapayım derken insanın daha fazla kilo almasına neden oluyor. Çünkü bir öğün atlandığında bir sonraki öğünde ister istemez daha fazla yemek yeniyor. Öğünler söz konusu olduğunda en önemlisinin sabah kahvaltısı olduğunu hatırlatalım. Sabah kahvaltısı bir insanın gün içerisindeki performansını doğrudan etkileyecek olan zaman dilimidir. Dolayısıyla sizin burada atlamanız ya da geçiştirmeniz performansınızı olumsuz yönde etkileyecektir. Bir öğünün atlanması demek kan şekerinin de düşmesi demek. Üstelik öğün atlamadığınızda metabolizmanız daha hızlı bir şekilde çalışıyor. Sonuç olarak kilo almak istemiyorsanız mutlaka öğünlerinizi zamanında yemeniz gerekli.

Bazen de diyet yapılıyor olsa dahi göbek bölgesinde yağlanmalar olabiliyor. Fakat siz bu yağlanmaları önlemek isteniz bile yanlış beslendiğinizden dolayı da bir türlü başarılı olamıyorsunuz. Bazı vücutlarda kilo alınamasa bile göbek vardır ve bu da çirkin bir şekilde görünecektir.

Göbek Yapıcı Yiyecekler

Bazı insanlar kilo vermek için günlerce hatta aylaca uğraşırken bazılarının da kilo alma gayreti içerisinde olduğunu görebiliriz. Bunun içinde tercih edilen yöntem pilav, makarna ve hamur işleri olacaktır. Fakat bunlarla besleniyor olmak ne kadar doğru bu tartışılır. Bazıları da kilo vermek adına bilinçsiz bir şekilde diyet listeleri uygulayarak göbek yapıcı yiyecekleri tüketiyorlar. Evet, yukarıda bahsettiğimiz gibi göbek yapmak için yenilen yiyeceklerden dolayı kilo alınabiliyor ancak bunun yanı sıra göbeklerinde de şişme oluyor. İşte bunun için göbek yapıcı yiyeceklerden uzak durmak önemli bir konu.

Hangi Yiyecekler Göbek Yapar?

Bu makalemizde siz değerli takipçilerimize hangi yiyeceklerin göbek yapacağından bahsedelim istedik. Ve bu listedeki bazı yiyecekleri okuduğunuz da sizde şaşıracaksınız. Hatta bu yiyecek nasıl olur da göbek yapar diyeceksiniz.

Aşağıda göbek yapan 8 yiyecek yer alıyor…

1. Meyve Suları

Her meyve suyu değil ancak marketlerde hazır olarak satışı yapılan meyve sularının göbek yapıcı bir etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeni ise bu suların içerisinde tatlandırıcılar ve göbek yapıcı maddeler bulunuyor olmasıdır. Bu markalar bilindik ve de kaliteli şeklinde düşünebilirsiniz ancak bu onun çok iyi marka olması ya da doğal ürün şeklinde satılıyor olmasını değiştirmez. Bu yüzden de ambalajlı meyve suları almak yerine kendiniz doğal meyveden sıkarak hazırlamanız daha doğru olacaktır.

2. Kızartmalar

Kızartmaları tahmin ediyorum ki herkes biliyordur. Bu nedenle de üzerinde çok fazla durmayacağım. Kızartma yapabilmeniz için bol yağ kullanmanız gerekiyor dolayısıyla bu yağlarda göbek bölgesinde birikim yapar ve göbeğin çıkmasını sağlar.

3. Diyet İçecekler

Sanıyorum ki diyet yaparken içecek olarak diyet olanları tercih ediyorsunuz ve bunun da göbek yapmayacağını düşünüyorsunuz. Ancak durum bunun tam tersinde olur. Hele ki fazla tükettiğiniz zaman göbek bölgesinde yağlanmaya neden olacaktır. Diyet içeceklerin içerisinde de tatlandırıcı vardır. Bu size iyi bir tat bırakmak içindir ancak beraberinde göbekte bırakacaktır. Aynı zamanda çok fazla diyet içecek tüketmenin özellikle dişler üzerinde çok büyük zararı olduğu kanıtlanmıştır. [1]

4. Süt Ürünleri ve Katı Yağlar

Süt ürünlerinin sağlıklı olduğu düşünülür ancak onlarında göbek yapan yiyecekler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle hayvansal yağlar konusunda dikkatli bir şekilde hareket etmek gerekiyor. Örneğin balığın derisi, tavuğun derisi, yumurtanın sarısı ve etin yağlı kısımlarını yemekten kaçınmanız gerekiyor.

5. Kahve

Özellikle üçü bir arada şeklinde isimlendirilen kahve türlerinin içeriğindeki tatlandırıcılar yüzünden göbek yaptığı bilinmektedir. Her kahvenin göbek yaptığı söylenmez ancak içerisinde tatlandırıcılar ya da toz eklenen kahvelerden uzak durmak gerekiyor.

6. Hamur İşleri

Göbek bölgesinde yağlanmanın en temel etkisi unlu mamuller olmuştur. Özellikle de beyaz unun göbek yapan bir etkisi vardır. Bunun yanı sıra börekler, kurabiyeler ve pastalardan olabildiğince uzak durmak gerekiyor. Biz Türk toplumu olarak her ne kadar hamur işlerinden uzak kalamıyor olsak da onların sağlığımızı olumsuz etkilediğini bilmemiz gerekiyor. Diyet yapan ya da yapmaya başlayan insanlar direk olarak ekmeği tamamen keserler. Bu yanlış bir fikirdir ekmeği tam kesmek yerine dengeli ve düzenli beslenmek gerekli.

7. Asitli İçecekler

Göbek yapıcı içecekler arasında asitli olanları gösterebiliriz. Burada marka vermeden ziyade asitli olanların tamamını gösterebiliriz. Bu içeceklerin aynı zamanda selülit yapıcı bir görevi de vardır. Bu yüzden bu içecekleri mutlaka dikkatli tüketmek gerekiyor. Aksi takdirde göbek ve selülitlere hazır olmalısınız.

8. Atıştırmalar

Atıştırmalıkları hayatımızdan kökten çıkarmamız gerekiyor. Biliyorum ki 5 çayında ya da akşam bir dizi ya da sinema keyfinde iyi geliyor ancak bunlardan uzak durmanız gerekli.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki yağ ve yağlı besinler göbek bölgesinde yağlanmaya çok fazla etki ediyor bunun için de yukarıda bahsettiğimiz yiyecek ve içeceklerden uzak durmanızda fayda var. Bunların gereğinden fazla tüketilmesi durumunda da göbek yağlanmaları kaçınılmaz bir son olacaktır. Elbette iş sadece bununla bitmiyor. Mutlaka hayatınıza hareket katmalı ve egzersizlerle iç içe yaşamalısınız. Göbek yağlarından kurtulmak için karın eritme hareketleri ve kardiyo egzersizleri ile göbek yağlarından daha hızlı kurtulabilirsiniz.

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