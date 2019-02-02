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Gögüs büyütmek isteyenler, önce sigarayı bıraksın

Sigara kullanımının, göğüs büyütme operasyonunun iyileşme sürecini ciddi bir şekilde etkilediğini belirten Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, sigara içmenin ve plastik cerrahinin neden riskli bir kombinasyon olduğunu şöyle açıklıyor:

Gögüs büyütmek isteyenler, önce sigarayı bıraksın

Sigara kullanımının, göğüs büyütme operasyonunun iyileşme sürecini ciddi bir şekilde etkilediğini belirten Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, sigara içmenin ve plastik cerrahinin neden riskli bir kombinasyon olduğunu şöyle açıklıyor:

02 Şubat 2019 Cumartesi 20:10
Gögüs büyütmek isteyenler, önce sigarayı bıraksın

Göğüslerinizi büyütecekseniz sigarayı bırakmalısınız

Göğüslerinizi büyütmeyi planlıyorsanız cerrahi operasyondan en az 3 – 4 hafa önce sigarayı bırakmalısınız. Buna elektronik sigara, nikotin bandı ve nikotin sakızları da dahil. Operasyon sonrasında ise 8 hafta sigaradan uzak durmalısınız.

Sigara kullanımının, göğüs büyütme operasyonunun iyileşme sürecini ciddi bir şekilde etkilediğini belirten Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, sigara içmenin ve plastik cerrahinin neden riskli bir kombinasyon olduğunu şöyle açıklıyor:

NİKOTİN, KAN DOLAŞIMINI ENGELLER

"Sigara içenler, apandisit ameliyatından sonra gayet kolay iyileşirken kozmetik cerrahi işlemlerinden sonra iyileşme geniş ölçüde dolaşımın sağlıklı olmasına bağlı olduğu için süreç tamamen farklı ilerlemektedir. Göğüs büyütme, küçültme ya da dikleştirme ameliyatlarında deri gerildiğinde, kesildiğinde ve tekrar dikildiğinde, kaslar ve dokular oksijen bakımından zengin sağlıklı kan dolaşımına ihtiyaç duyar. Oysa nikotin damarları daraltır. Başka bir deyişle kan damarlarının kan akışını kesecek şekilde daralmasına neden olur.

Göğüs büyütme ameliyatında genellikle deri iyileşme problemi yaşanmamaktadır. Fakat anestezi sırasında akciğerlerinizle ilgili de sorun olabilir. Ayrıca nikotin kan dolaşımına karıştığında cilde zarar veren serbest radikallerin salınmasını tetikler, şişmeye yol açar, yaraları kötüleştirir ve deriye kan akışını sınırlayarak iyileşmeye engel olur.

ENFEKSİYON RİSKİ

Nikotin, göğüs dikleştirme operasyonlarında ciddi komplikasyonlar için büyük risk oluşturmaktadır. İmplantın yerleştirildiği deri bozulmaya başladığında, hastalar kronik enfeksiyonlar yaşayabilir ve nihayetinde yapılan tüm işlemler boşa gidebilir.

Yara iyileşme sürecinin ameliyattan sonraki altı ay boyunca sürdüğünü bilmek önemlidir. Sigara içen hastalar sigara içerken karbonmonoksite de maruz kalırlar. Bu da yaralı bölgeye oksijen aktarımını dolayısıyla dokuların iyileşmesini engeller. Bununla birlikte cilt nekrozu, yara ayrılması ve belirgin yara izleri ortaya çıkar.

Araştırmalar, cerrahi işlem yaptıracak sigara kullanıcılarının ameliyat sonrası enfeksiyon ve anesteziye bağlı komplikasyon geliştirmeye daha yatkın olduğunu göstermektedir.

Ameliyata hazırlanmanın en iyi yolu tamamen sigarayı bırakmaktır. Sigara (ve nikotinin bütün formlarını) bırakmak yara iyileşmesini hızlandırır ve başarılı bir iyileşme sürecine yardımcı olur."

Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, sigara kullanımının sadece göğüs operasyonu değil, karın estetiği ya da diğer kozmetik cerrahi işlemlerin iyileşme sürecini de ciddi şekilde olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

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