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'HIV en çok 25-35 yaşlarında görülüyor'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceran, "HIV'le yeni enfekte olan kişi oranı ülkemizde artış trendini sürdürmektedir. HIV enfeksiyonunun en fazla görüldüğü yaş aralığı 25-35'tir." dedi.

'HIV en çok 25-35 yaşlarında görülüyor'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceran, "HIV'le yeni enfekte olan kişi oranı ülkemizde artış trendini sürdürmektedir. HIV enfeksiyonunun en fazla görüldüğü yaş aralığı 25-35'tir." dedi.

01 Aralık 2017 Cuma 14:38
'HIV en çok 25-35 yaşlarında görülüyor'

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurgül Ceran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelişen tedavi yöntemleriyle ilk yıllarda ölümcül olan HIV enfeksiyonunun yol açtığı AIDS'in dünyada ilk kez 1981'de tanımlandığını söyledi.

O günden bugüne kadar 76 milyon kişinin HIV virüsüyle enfekte olduğunu, 35 milyon kişinin de hayatını kaybettiğini belirten Ceran, 2016'da 36,7 milyon kişinin HIV virüsü taşıdığını, 1 milyon kişinin HIV ile ilişkili nedenlerden öldüğünü, 1,8 milyon kişinin ise HIV'le yeni enfekte olduğunun bildirildiğini anlattı.

Türkiye'de 1985'te HIV tanısı alan ilk hastadan 2016 yılı sonuna kadar 14 bin 500 kişinin HIV'le enfekte olduğunu dile getiren Ceran, "Gerçek enfekte kişi sayısının bunun en az iki katı olduğu hesaplanmaktadır. HIV enfeksiyonu başlangıçta düşük bir epidemik yoğunlukla seyretmekteyken son yıllarda enfeksiyonun yıllık görülme oranında belirgin artışlar olması dikkati çekmektedir. Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde HIV'le yeni enfekte olan kişi oranı ilk yıllara göre düşme eğilimindeyken ülkemizde artış trendinin devam etmesi enfeksiyonla daha etkin mücadeleyi gerektirmektedir. HIV enfeksiyonunun en fazla görüldüğü yaş aralığı 25-35'tir" diye konuştu.

Prof. Dr. Nurgül Ceran, HIV'in kan transfüzyonu, korunmasız cinsel ilişki, anneden bebeğe gebelik veya emzirme sırasında, doku veya organ nakli yoluyla geçtiğini hatırlatarak, enfeksiyonun yüzde 50'sinden fazlasının cinsel yolla bulaştığını aktardı.

HIV bulaşan iğne, enjektör, tıraş bıçağı gibi ekipmanların ellenmesi, ortak kullanılması veya kazayla temas edilmesinin de bulaşma sebebi olduğunu anlatan Ceran, şunları kaydetti:

"HIV aynı ortamda bulunma, tokalaşma, birlikte yemek yeme, aynı ortamda çalışma, aynı evi paylaşma gibi gündelik yaşantıyla ve sivrisinek ısırması gibi yollarla bulaşmaz. HIV'le enfekte kişilerin bardak tabağını ayırmak, çamaşır gibi kişisel eşyalarını ayrı makinelerde yıkamak gereksizdir. HIV enfeksiyonunun en ileri evresi AIDS'tir. Tedavi almayan kişilerde virüs alındıktan sonraki 2-15 yılda ortaya çıkmaktadır."

Anahtar Kelimeler:
AIDSHıvProf. Dr. Nurgül CeranTürkiye
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