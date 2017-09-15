Kan kanseri tedavisinde 'canlı ilaç' dönemi

ANKARA (AA) - LLMBİR tarafından 15 Eylül "Dünya Lenfoma Günü" dolayısıyla Sheraton Otel'de hastalara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi, hastalıkla ilgili son gelişmeler ve veriler paylaşıldı.

Toplantıya, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve LLMBİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhit Özcan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve LLMBİR Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Doç.Dr. Selami Koçak Toprak, LLMBİR Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Akçaoğlu ve Dernek Üyesi Ece Yücekan katıldı.

Prof. Dr. Özcan, lenfomanın son yıllarda çok arttığını ve önemli bir sorun halini aldığını belirtti.

yüzde 83 başarı sağlıyor"

"Canlı ilaç" adında yeni bir kavramın ortaya çıktığını ifade eden Özcan, "15 gün önce Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi müthiş bir ilaca onay verdi, 'canlı ilaç'. Kanınızda canlı ilaç dolaşacak. Çok büyük firmalardan birisinin uzun yıllar üzerinde çalıştığı proje, 25 yaşa kadar olan lösemili gençler ve çocuklarda bu ilacı onayladı. Hastanın kendi kan hücreleri alınıyor, donduruluyor." diye konuştu.

Amerika'daki merkezi laboratuvarın, kan hücreleri içerisinden hastanın kendi "T" hücrelerini ayıkladığını ifade eden Özcan, "Bu hücreleri çok yüksek teknoloji gerektiren bir ortamda alıyor. 'T' hücrelerinin içerisine yeni bir gen yerleştiriyor. Hücrenin çekirdeğine bir gen yerleştiriyor. Bu çekirdek üretime başlıyor ve o hastanın kendi 'T' hücresinin üzerinde bir bölge beliriyor. 'T' hücrenin yüzeyinde beliren bu mızrağa benzettiğimiz bölümün tıbbi adı reseptör. Bu reseptör kanserli hücrenin üzerindeki özel bir bölgeyi, 19 numaralı bölgeyi tanıyor." açıklamasında bulundu.

Özcan, canlı ilacın tedavi seçenekleri bitmiş olan, 25 yaşa kadar lösemililerde kullanılacağını bildirerek, tedavinin yüzde 83 oranında başarı sağladığına dikkati çekti.

Canlı ilacın yan etkilerinden de bahseden Özcan, şöyle konuştu:

"Hastaların bir bölümünde hala tedaviden sonra ilik nakli gerektirebilir. Bu ilaç müthiş bir yeni çıkış noktası. Üç olumsuz noktası da var. İlacın ne kadar kalıcı olduğunu bilmiyoruz. Bunun yan etkisi yok mu? Çok vahim yan etkileri var. Tedavi beyin hasarına yol açabiliyor. Bazı yan etkiler, ölümcül de olabiliyor. Tedavinin şu an itibarıyla 475 bin dolar maliyeti var. Lenfomanın çaresi bulundu demiyoruz ama çok güzel bir açılım. Bununla kimse suistimal edilmemeli. Hiçbir tedavi yan etkisiz gelmiyor. Firmalar şu anda ilacın yan etkisini gidermek için çalışıyor."