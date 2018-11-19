Nefes sorunu olanlar idrar yolu progbelemi yaşıyor

Nevşah Karamehmet; Aynı nefes alışkanlıklarına sahip insanlar aynı hastalıklara yakalanıyorlar, "Nefes, bedenimizin hangi bölgesine gitmiyorsa o bölgedeki organlarımız tam çalışmıyor"



Nefes Uzmanı Nevşah Karamehmet, “Aynı nefes ve aynı düşünce alışkanlıklarına sahip insanlar aynı hastalıklara yakalanıyorlar” diyerek idrar yoluyla ilgili problemlerin aşırı öfke yüklemesinin işareti olduğunu belirtiyor.

Uzun yıllardır nefes ve düşünce alışkanlıklarını araştıran Uluslararası Nefes Koçluğu Federasyonu Kurucu Başkanı, Nefes Uzmanı ve Yazar Nevşah Karamehmet, “Nefes, bedenimizin hangi bölgesine gitmiyorsa o bölgede bulunan organlarımız tam çalışmaz” diyor ve idrar yolu problemlerinden yakınan kişilerde eleştirel ve öfkeli düşüncelerin ağırlıkta olduğunu belirtiyor.

"Olumsuz duygu ve düşünceleri bırakmak gerekiyor"

“İdrar yolu problemleri yaşayan kişilerin çoğunun bu bölgeye neredeyse hiç nefes almadıklarını görüyorum. Nefes gitmeyen bölgede biriken enerji sadece öfke değil, kin, nefret ve suçluluk duygusu olarak da kendini gösteriyor. İdrar yolu enfeksiyonu yaşayan kişilerin istisnasız hepsi zihninde sevgilileri ve eşleriyle ilgili yakınmaları, bol şikayeti, içerlemeyi, eleştiriyi, olumsuz duygu ve düşünceleri barındırıyor. Bunun tesadüf olduğuna kesinlikle inanmıyorum" diyen Nefes Uzmanı Nevşah Karamehmet, idrar yolu enfeksiyonu sorunu yaşayan kişilere nefesin bu bölgede açılması için çalışılmasını öneriyor. Suçlayıcı, eleştirel, öfkeli düşüncelerden vazgeçmek için "Yaşamıma iyiliği, pozitifliği, güzellikleri kabul ediyorum. Burada olmak, bedenimde olmak güvenli” gibi olumlamalar tavsiye eden Nevşah Karamehmet, diğer idrar yolu sorunları konusunda da şu açıklamalarda bulunuyor:

İdrar tutamama: "İdrar tutamama problemi yaşayan birçok kadınla çalıştım, hemen hepsi de eşlerine, sevgililerine üst seviyede öfkeliydi" açıklamasını yapan Nefes Uzmanı Nevşah Karamehmet, "İdrar tutamama, karşı cinse yöneltilen birikmiş kızgınlığın, içerleme ve yakınmanın son seviyesi. Negatif düşünce ve duygular dayanılmaz hal aldığında bu problem oluşuyor. Bedenimizdeki toksin, idrar, yani negatif enerji (öfke) öyle bir boyuta geliyor ki artık bedenimiz bunu kaldıramıyor, kontrolümüz dışı, atmaya çalışıyor" diyor.

İdrar kaçırma: "Nefes alışkanlıklarına baktığımızda idrarını tutamayan kişilerin bu bölgeye nefes alamadığını, bu bölgedeki kontrolü, aynen hayatlarının kontrolünü kaybettiklerini görüyoruz. Bunun sebebi, yaşadıkları olaylarda hiçbir etkilerinin olmadığına inanmaları" sözleriyle birçok kişinin sürdürdüğü yaşantıdan başkalarını sorumlu tuttuğunun altını çizen Nevşah Karamehmet , "Yaşananlardan kendimizi, kendi düşünce ve nefes alışkanlıklarımızı sorumlu tuttuğumuzda yaşamımızın kontrolünü ele geçirebiliriz" diyor. Yolunda gitmeyen bir şey için başkasını suçlamak yerine, “Ben ne yaptım, ne düşündüm de bunlar oldu?” sorularını sormayı öneren Nevşah Karamehmet, "Ancak o zaman kendimizle çalışabilir, düşünce ve nefes alışkanlıklarımızı değiştirerek yaşamımızın tamamını değiştirebiliriz!" diyor.

Sistit: “Bırakmak güvenli değil”, “Elimde olanı bırakırsam ve daha iyisi gelmezse...” gibi endişe ve korkuların sistit rahatsızlığı ile bağlantısı olduğuna dikkat çeken Nevşah Karamehmet, "Sistit problemine yakalandığınız dönemlere dikkat edin, mutlaka yaşam sizi bir yönden başka bir yöne, ileriye, yeniye götürüyordur" diyerek, geçmişe tutunmayı bırakmayı öneriyor.

NEVŞAH KARAMEHMET KİMDİR?

Uluslararası Nefes Koçluğu Federasyonu Kurucu Başkanı, ABD Nefes Bilimleri Enstitüsü Üyesi, Nefes Uzmanı ve Yazar.

Nefes koçluğu sistemini Türkiye’de başlatan, binlerce nefes koçunun yetişmesini ve nefes koçluğunun bir meslek haline gelmesini sağlayan kişidir. ABD, İngiltere ve Türkiye’de verdiği, tamamen kendi müfredatı olan ve dünya çapında yankı yaratan “Mucize Kursu”nda, “doğal nefes almanın önemini” anlatmakta, katılımcıları kurban rolü oynamayı bırakıp yaşamlarının kontrolünü ellerine almaya, hayatlarının değişmesini sadece beklemek yerine, harekete geçip bir şeyler yapmaya teşvik etmektedir.

Çalışmalarında kullandığı sistem, nefes koçluğu, koçluk, solunum fizyolojisi, davranış bilimleri ve nefes çalışmalarının birleşiminden oluşmaktadır. 11 yıldır NFS Yaşam Okulu'nun kurucu başkanlığını yapmaktadır. Nefes Koçluğu, ICF tarafından akredite edilmiş Profesyonel Eğitim Programı'dır. Karamehmet, dünya çapında binlerce nefes koçunu eğitmiştir ve bunların büyük çoğunluğu sertifikalıdır.

Dokuz adet çok satan kitaba ve birçok ödüle sahiptir.