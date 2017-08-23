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Nükleer tıpta yerli dönem başlıyor

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hastanelerin donanımları için "yerlileşme"ye ilişkin kararlar aldıklarını bildirerek "Bundan sonra Türkiye'deki bütün radyoaktivite üreten cihazların standardizasyonu ve kalibrasyonu tek merkezden yapılacak." dedi.

Nükleer tıpta yerli dönem başlıyor

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hastanelerin donanımları için "yerlileşme"ye ilişkin kararlar aldıklarını bildirerek "Bundan sonra Türkiye'deki bütün radyoaktivite üreten cihazların standardizasyonu ve kalibrasyonu tek merkezden yapılacak." dedi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:20
Nükleer tıpta yerli dönem başlıyor

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki Radyoizotop ve Radyofarmasötiklerin Satışına İlişkin Alım Garantili Sözleşme imza töreninde konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlığın kesintisiz hizmet veren, bu nedenle de teknolojiyi en üst düzeyde kullanması gereken bir alan olduğunu söyledi.

Sağlığın aynı zamanda bilimin ve teknolojisinin de gelişmesine katkı sunduğunu ifade eden Demircan, Türkiye'nin artık sağlıkta dünya ile yarışır bir noktada olduğunun altını çizdi.

Sağlık hizmetlerinin daha iyi bir şekilde alınması için 15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde büyük bir mesafe alındığına dikkati çeken Bakan Demircan, "Bugün sağlıkta dönüşüm bir yere geldi. Biz bunu burada tutmayacağız. Daha ileriye taşıyarak, kalite artışını da en üst düzeye çıkaracağız. Yerelleşmesi, yani ürünleri bizim üretmemiz bizim de insanlığın hizmetine sunmamız noktasında yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Burada küçük bir adım gibi görülse de büyük bir yolun başıdır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Demircan, sağlık hizmetlerinde Türkiye'nin üretim gücünün devreye giremediğini belirterek, tüketim malzemelerinde, cihazlarda, yüksek teknoloji ürünü olan hem tanı hem de tedavide kullanılan ürünlerin üretilmesi noktasında bunu yapmaya karar verdiklerini söyledi.

"Radyoaktivite üreten cihazların standardizasyonu tek elden"

AK Parti iktidarı döneminde üretmenin altyapısının yeterince oluşturulduğunu vurgulayan Bakan Demircan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi biz bunu daha ileriye hızlandırmak istiyoruz. Türkiye'nin, kendi ihtiyacını karşılayacak üretimi yapması yetmez. Biz sadece kendimizden sorumlu değiliz. Biz bu coğrafyadan, bizim gönül coğrafyamızdan hatta bütün insanlığa karşı sorumluluğu olan bir milletimiz. Bizim üretim gücümüzü daha verimli bir şekilde sahaya süreceğiz.

Hastanelerimizin donanımları için yerlileşme noktasında kararları aldık, önceden de alınmış kararları da daha ileriye taşıyacağız. Bundan sonra Türkiye'deki bütün radyoaktivite üreten cihazların standardizasyonu ve kalibrasyonu tek merkezden yapılacak. Biz cihazları alıyorduk, kullanıyorduk, standardizasyonu yoktu. Şimdi bunların standardizasyonu bizim elimizde."

Muhabir: Duygu Yener

Anahtar Kelimeler:
DönemNükleerSağlık Bakanı Ahmet DemircanTeknolojiTıpYeri
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