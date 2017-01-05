Özel Ekol Hastanesi 10 yıldır Trakya’ya şifa dağıtıyor

Edirne’de 6900 m² alan üzerine kurulu olan Özel Ekol Hastanesi, faaliyete girdiği 2007 yılından bu yana bölgeye verdiği başarılı hizmetlerle Trakya’nın adeta can damarı olmuş.

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