Sağlık:
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06 Ocak 2017 Cuma 02:17

Özel Ekol Hastanesi 10 yıldır Trakya’ya şifa dağıtıyor

Edirne’de 6900 m² alan üzerine kurulu olan Özel Ekol Hastanesi, faaliyete girdiği 2007 yılından bu yana bölgeye verdiği başarılı hizmetlerle Trakya’nın adeta can damarı olmuş.

Özel Ekol Hastanesi 10 yıldır Trakya'ya şifa dağıtıyor
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Kemal KAÇMAZ / ÖZEL HABER

Özel hastanelerin hayatımıza girmesiyle birlikte, sağlık alanında günden güne iyi gelişmeler yaşanıyor. Bugün 10 yılını geride bırakan Edirne Özel Ekol Hastanesi, bu bağlamda bütün branşta kaliteli uzman doktorları ve tam donanımlı cihazları ile hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor.



BAŞARI DOLU 10 YIL

Trakya Bölgesinde sağlık alanında büyük bir eksikliği gideren Özel Ekol Hastanesi, gelişim ve değişimin öncülüğünde başarı dolu 10 yılı geride bırakırken geleceğe doğru daha güvenle ilerlemenin de haklı sevincini yaşıyor.

Trakya’nın her yerinden vatandaşların tercih ettiği Ekol Hastanesi’nde güler yüzlü ve işinin uzmanı olan profesyonel uzman doktorların tedavileri hastaların yüzünü güldürüyor. Çeşitli sağlık sebeplerinden hastaneye başvuran hastalar yeniden sağlıklarına kavuşarak, hastaneden mutlu olarak ayrılıyorlar. 



Pek çok alanda olduğu gibi, sağlık alanında da başarının ekip çalışmasıyla kazanıldığına dikkat çeken Özel Ekol Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Turan Gazioğlu, Skyturk Muhabiri Kemal Kaçmaz’a şunları söyledi;

HER DOKTORUMUZ BİR YILDIZ

“Sağlık alanında vatandaşlarımıza daha iyi nasıl hizmet verebiliriz diyerek çıktığımız yolda, arkadaşlarımızla elele verip, bölümünde her biri bir yıldız olan uzman doktorlarımızı bünyemize katarak hastanemizi hizmete açtık. 10 yıldır vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Hasta olan vatandaşlarımızın en iyi şekilde tedavilerini yaparak, sağlık içinde yaşamlarını sağlamak bizi son derece memnun ediyor. Bu hizmet ışığında hastalarımızın takdir ve sevgisine mazhar olmak, bir hekim olarak bunu yaşamak ve görmek en büyük zenginlik olsa gerek.



İSTİHDAMA DA ÖNCÜLÜK ETTİK

Hastanemiz bünyesinde toplam 600 kişi ekmek yiyor. Bunu her aileyi üç kişi ile hesaplarsak, 2100 kişi ekmek yiyor demektir. Biz bu yolda da taşın altına elimizi koyarak bölgede büyük bir istihdam yaratmış olduk.

EN MODERN CİHAZLARLA HİZMET VERİYORUZ

Hastanemiz en son modern cihazlarla hizmet veriyor. Her branşta ki doktor arkadaşlarım işlerini severek yapıyor ve hastanemize gelen hastaların tedavilerini en verimli şekilde çözüme kavuşturuyor. Biz hekimler insanlığın sağlık sorununa ortak olmak ve yaşamları boyunca her daim yanlarında olarak, hayatlarını sıhhatli yaşarken neşe içinde gülmeleri için bu mesleğe girdik.



BEBEK DOSTU HASTANE

Hastanemize WHO ve UNICEF tarafından önerilen başarılı anne sütü uygulamaları nedeni ile “Bebek Dostu Hastane” ünvanı verildi.

KAPILARIMIZ HEP AÇIK KALACAK

25 yıl boyunca devlet hastanesinde hizmet verdikten sonra “Durmak yok” dedim ve arkadaşlarla bir araya gelerek tecrübelerimizi birleştirmenin daha doğru bir karar olacağı kanısına vardım. Ve bugün geriye dönüp baktığımda ne denli doğru bir karar verdiğimiz ortadadır. Bunu açık ve net söyleyebilirim ki, hastalarımızın göstermiş olduğu ilgiden de yola çıkarak, Özel Ekol Hastanesi’nin kapıları nice 10 yıllarda açık kalmaya ve sağlık alanında şifa dağıtmaya devam edecek."
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Kemal KaçmazEkol HastanesiEdirne
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