Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115333
ALTIN
158.788
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1204
EURO
4.5472
Flaş Haber
Asgari ücret belli oldu
Kapat
Potada derbi heyecanı
Potada derbi heyecanı
Anadolu Efes 69-58 Brose Baskets Bamber
Anadolu Efes 69-58 Brose Baskets...
Galatasaray'da başkan adayları listelerini Divan Kurulu Başkanlığına sundu
Galatasaray'da başkan adayları listelerini Divan...
'Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı çok mutluyum'
'Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı çok mutluyum'
Ligde 18 ve 19. hafta maçlarının programı belli oldu
Ligde 18 ve 19. hafta...

Sahte arı sütü nasıl anlaşılır; Sahte arı sütüne dikkat

Bağışıklık sistemini güçlendiren, pek çok hastalığa karşı vucudun direncini artıran arı sütünün fiyatları artınca istismarcılara da gün doğdu. Sahte arı sütü, gerçeğinden nasıl fark edilir? Haberin detayında..

Sahte arı sütü nasıl anlaşılır; Sahte arı sütüne dikkat

Bağışıklık sistemini güçlendiren, pek çok hastalığa karşı vucudun direncini artıran arı sütünün fiyatları artınca istismarcılara da gün doğdu. Sahte arı sütü, gerçeğinden nasıl fark edilir? Haberin detayında..

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:45
Sahte arı sütü nasıl anlaşılır; Sahte arı sütüne dikkat

Sahte arı sütü nasıl anlaşılır; Sahte arı sütüne dikkat

Son Dakika Arı Sütü, Gram fiyatı 7 lirayı bulan arı sütü konusunda son dönemde vatandaşı istismar eden dolandırıcalar dikkat. Arı Işık gören ve buzdolabı dışında satılan arı sütlerine itibar etmeyin!


Arı sütü fiyatı 1 gramı 7 liraya gelince, sahtekarlar yüksek kar hırsıyla vatandaşı dolandırmaya başladı. Işık gören, sıradan market raflarında bazen de cam tüpler içinde satılan arı sütleri konusunda vatandaşı uyaran uzmanlar "Işık alan arı sütü tüm özelliğini kaybeder" değerlendirmesinde bulundu. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, vatandaşların mümkünse 10 gramlık tüpler halinde ve buzdolaplarında ışık ve güneş görmeden satılan arı sütlerini tercih etmesini istedi.

FİYATLARI REKOR DÜZEYE ULAŞTI AMA!

Dünyanın en pahalı sütleri arasında yer alan arı sütünün 1 gramı 7 lira, kilosu ise 7 bin liradan satılıyor.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, Türkiye'nin en çok bal üretilen ili Ordu'da bal üretiminin yanında arı sütüne de yönelme başladığını belirtti. Çiftçi, üretimi zor ve zahmetli olmasına rağmen fiyatı yüksek olduğu için üreticilerin arı sütü üretimine büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Fiyatının yüksek olmasından dolayı arı sütünün gramla satıldığını belirten Çiftçi, genellikle 5-10 gramlık tüpler halinde satış yaptıklarını kaydetti. Arı sütünün kilogram fiyatının yüksek olduğuna dikkat çeken Çiftçi, "Arı sütünün gramı 7 lira, kilosu ise 7 bin liradan satılıyor" dedi.

GÜNEŞ GÖRMEMESİ GEREKİYOR

Arı sütünün 10 gramlık tüpler halinde güneş görmeyecek nitelikte buzdolabında saklanması gerektiğini kaydeden Çiftçi, "Arı sütünün kesinlikle güneş görmemesi gerekiyor.

Güneş gördüğü takdirde bozulur ve ondan sonra bir faydası olmaz" uyarısında bulundu.

MARKETLERDE SATILANLAR ARI SÜTÜ DEĞİL

Piyasada arı sütü adı altında satılan ürünlere itibar edilmemesi gerektiğini de kaydeden Çiftçi, "Arı sütü sağlığa oldukça yararlı bir ürün ancak fiyatı pahalı. Marketlerde ve market köşelerinde arı sütü adı altında satılanlarda gerçek arı sütü değil. Vatandaşlarımız uyanık olsun" diye konuştu.

İlkbahar aylarında elde edilen arı sütü özellikle bağışıklık sistemini düzenleyen aynı zamanda kök hücrelere uyarıcı etki yapan özelliğe sahip olan bir ürün olarak biliniyor. Vücut performansını ve dayanıklılığı artıran arı sütü aynı zamanda yaşlanmayı geciktirici ve hücre yenilenmesi sağlayan özelliği ile dikkat çekiyor.

Anahtar Kelimeler:
Arı SütüSon Dakika Arı Sütü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşıyı reddeden 10 bin aile takibe alındı
Aşıyı reddeden 10 bin aile takibe alındı
Medüller tiroit kanseri tedavisinde 'haritalandırma' yöntemi
Medüller tiroit kanseri tedavisinde 'haritalandırma' yöntemi
Moringa çayı kampanyalı fiyata sahip olabilirsiniz.
Moringa çayı kampanyalı fiyata sahip olabilirsiniz.
Bilinçsizce tüketilen vitaminler sağlığa zarar veriyor
Bilinçsizce tüketilen vitaminler sağlığa zarar veriyor
Renex Sipariş Türkiye Distribütörü
Renex Sipariş Türkiye Distribütörü
Moringa çayı sipariş fiyatı
Moringa çayı sipariş fiyatı
Türkiye, HIV/AIDS ile mücadelede bölge lideri olacak
Türkiye, HIV/AIDS ile mücadelede bölge lideri olacak
Gazzeli engelli kardeşler için Türkiye devreye giriyor
Gazzeli engelli kardeşler için Türkiye devreye giriyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim