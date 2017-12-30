Sahte arı sütü nasıl anlaşılır; Sahte arı sütüne dikkat

Son Dakika Arı Sütü, Gram fiyatı 7 lirayı bulan arı sütü konusunda son dönemde vatandaşı istismar eden dolandırıcalar dikkat. Arı Işık gören ve buzdolabı dışında satılan arı sütlerine itibar etmeyin!



Arı sütü fiyatı 1 gramı 7 liraya gelince, sahtekarlar yüksek kar hırsıyla vatandaşı dolandırmaya başladı. Işık gören, sıradan market raflarında bazen de cam tüpler içinde satılan arı sütleri konusunda vatandaşı uyaran uzmanlar "Işık alan arı sütü tüm özelliğini kaybeder" değerlendirmesinde bulundu. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, vatandaşların mümkünse 10 gramlık tüpler halinde ve buzdolaplarında ışık ve güneş görmeden satılan arı sütlerini tercih etmesini istedi.

FİYATLARI REKOR DÜZEYE ULAŞTI AMA!

Dünyanın en pahalı sütleri arasında yer alan arı sütünün 1 gramı 7 lira, kilosu ise 7 bin liradan satılıyor.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, Türkiye'nin en çok bal üretilen ili Ordu'da bal üretiminin yanında arı sütüne de yönelme başladığını belirtti. Çiftçi, üretimi zor ve zahmetli olmasına rağmen fiyatı yüksek olduğu için üreticilerin arı sütü üretimine büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Fiyatının yüksek olmasından dolayı arı sütünün gramla satıldığını belirten Çiftçi, genellikle 5-10 gramlık tüpler halinde satış yaptıklarını kaydetti. Arı sütünün kilogram fiyatının yüksek olduğuna dikkat çeken Çiftçi, "Arı sütünün gramı 7 lira, kilosu ise 7 bin liradan satılıyor" dedi.

GÜNEŞ GÖRMEMESİ GEREKİYOR

Arı sütünün 10 gramlık tüpler halinde güneş görmeyecek nitelikte buzdolabında saklanması gerektiğini kaydeden Çiftçi, "Arı sütünün kesinlikle güneş görmemesi gerekiyor.

Güneş gördüğü takdirde bozulur ve ondan sonra bir faydası olmaz" uyarısında bulundu.

MARKETLERDE SATILANLAR ARI SÜTÜ DEĞİL

Piyasada arı sütü adı altında satılan ürünlere itibar edilmemesi gerektiğini de kaydeden Çiftçi, "Arı sütü sağlığa oldukça yararlı bir ürün ancak fiyatı pahalı. Marketlerde ve market köşelerinde arı sütü adı altında satılanlarda gerçek arı sütü değil. Vatandaşlarımız uyanık olsun" diye konuştu.

İlkbahar aylarında elde edilen arı sütü özellikle bağışıklık sistemini düzenleyen aynı zamanda kök hücrelere uyarıcı etki yapan özelliğe sahip olan bir ürün olarak biliniyor. Vücut performansını ve dayanıklılığı artıran arı sütü aynı zamanda yaşlanmayı geciktirici ve hücre yenilenmesi sağlayan özelliği ile dikkat çekiyor.