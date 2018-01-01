'Sigarayı bırakmadan zararı azaltmak mümkün değil'

ANKARA - YEŞİM SERT KARAASLAN

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Bilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının her koşulda insan sağlığına zararlı olduğunu, bu zararın hiçbir içecek ya da yiyecekle azaltılamayacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Tütün Kontrol Programı kapsamında birçok çalışmada aktif rol üstlenen Prof. Dr. Bilir, tütün ve tütün ürünleri kullanımının zararlarının ulusal ve uluslararası bilimsel verilerle ortaya konduğunu belirtti.

Prof. Dr. Bilir, sigara ve tütün ürünü kullanımının, başta akciğer kanseri olmak üzere vücutta 15 kanserin gelişmesinde aktif rol oynadığına dikkati çekerek, bu kanserler arasında gırtlak, yemek borusu, mide ve kalın bağırsak, böbrek, mesane ve rahim kanserinin yer aldığını aktardı."Elma veya domatesle tütünün zararlı etkileri önlenemez"

Bazı besinlerin sigaranın zararlarını azalttığına yönelik bazı basın yayın organlarında haberler yer aldığını anımsatan Bilir, sigara içen kişilerde zararların yiyeceklerle azaltılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Haberlerde yer alan elma ve domatesin tütün kullanan kişilerdeki etkisine ilişkin olarak Bilir, "Elma ve domates her gün tükettiğimiz besinlerdir ve bazı olumlu etkileri söz konusu olabilir. Ancak bu besinleri tüketenlerde sigaranın zararlarının azaldığına ilişkin bir bilimsel veri mevcut değildir. Sigaranın zararlarından kurtulmak ancak ve ancak sigara kullanımının bırakılması ile mümkündür." diye konuştu.

"Olumsuz etkiyi ortadan kaldıracak hiçbir besin yok"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tanju Besler de sigaranın sağlık üzerine olumsuz etkisini ortadan kaldıracak hiçbir besin olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Besler, protein kaynaklarının da özellikle vücutta detoksifikasyon için önem taşıdığını dile getirerek, "Haftada en az 300-500 gram her türlü balık, ceviz, fındık gibi sert kabuklu kuruyemişlerin tüketimi önemli. Bunların hepsi, sağlıklı bir vücut için önerilebilir. Ancak vurgulamak gerekirse tütünün olumsuz etkilerini önlemenin yolu, çeşitli besinleri tüketmek değil, tütünden vazgeçmektir." ifadelerini kullandı.