Sağlık:
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11 Ocak 2017 Çarşamba 14:38

Sistem kapandı,muayene olacaklar sorun yaşıyor

Sağlık Bakanlığı ile SGK arasında hizmet veren Medula sistemi kapandı.

Sistem kapandı,muayene olacaklar sorun yaşıyor
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Sistem kapandı,muayene olacaklar sorun yaşıyor
    Sağlık Bakanlığı ile SGK arasındaki bağlantıyı sağlayan Medula adlı online işletim sistemi bu sabah saat 10.20 sıralarında alt yapı güçlendirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle kapatıldı.
    Mağduriyet yaşanmamamsı için acil vakalar ve diğer hastalara hizmet verilmeye çalışılıyor.SGK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi."Kurumumuz alt yapı güçlendirme ve yenileme çalışmalarına esas teşkil etmek üzere Medula sistemimizde 11 Ocak 2017 tarihinde saat 10.20’den itibaren hizmet verilememektedir. En kısa zamanda sistem yeniden hizmet vermeye başlayacaktır. Hizmet verilemeyen süre zarfında manuel reçete ve manuel işlemlere izin verilecektir"



 
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Anahtar Kelimeler
Sağlık BakanlığıSgkMedula
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