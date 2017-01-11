Sistem kapandı,muayene olacaklar sorun yaşıyor

Sağlık Bakanlığı ile SGK arasındaki bağlantıyı sağlayan Medula adlı online işletim sistemi bu sabah saat 10.20 sıralarında alt yapı güçlendirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle kapatıldı.
Mağduriyet yaşanmamamsı için acil vakalar ve diğer hastalara hizmet verilmeye çalışılıyor.SGK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi."Kurumumuz alt yapı güçlendirme ve yenileme çalışmalarına esas teşkil etmek üzere Medula sistemimizde 11 Ocak 2017 tarihinde saat 10.20’den itibaren hizmet verilememektedir. En kısa zamanda sistem yeniden hizmet vermeye başlayacaktır. Hizmet verilemeyen süre zarfında manuel reçete ve manuel işlemlere izin verilecektir"