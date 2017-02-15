Sağlık:
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15 Şubat 2017 Çarşamba 19:18

Toplu taşıma araçlarında sakın uyumayın         

  Ünlü işadamı 63 yaşındaki Ali Ağaoğlu ve balerin sevgilisi Duygu Su Gülpınar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü zirvede kutladı.

Toplu taşıma araçlarında sakın uyumayın         
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Toplu taşıma araçlarında sakın uyumayın
        
 Uyuduğumuzda bilinç kaybı yaşadığımız için uyuma  aktivitesinin oturarak yapılacak bir şey olmadığının altını çizen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Öztürk, kafanın, sırtın ve kalçaların uzun süre aynı pozisyonda kalmasının kas spazmına yol açabileceğini belirtti.
   Seyahat sırasında uyumanın bel ve boyun zedelenmesinin yanı sıra bacak kasılmalarına da sebep olabileceğini söyleyen Dr. Çağatay Öztürk, “Vücudumuzdaki sinirler kasların içindedir. Ancak bazı yerlerde yüzeye çıkarlar. Kontrolsüz oturma ve uyuma birlikte olursa kısmı sinir felçleri de gerçekleşebilir” dedi.
   Posta’nın haberine göre Omurga sağlığı için ideal yatış pozisyonunun sırt üstü ya da cenin şeklinde olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Öztürk, “Cumartesi gecesi hastalığı denen bir hastalık var. Hafta içi çalışıp hafta sonu eğlenen ve bunun sonucu dengesiz uyku pozisyonda yatan kişiler, sinirlerin gerilmesine bağlı olarak 
pazar sabahı kalktıklarında kolları kasılmış olarak uyanırlar.   Bunu önüne geçmek için ortopedik bir yatakta yatmakgerekir. Bu gibi yataklar kas, sinir ve bağ gibi oluşumların zorlanmasını en aza indirir.”
   Öte yandan toplu taşıma araçlarında da ağırlığı her iki bacağa eşit vererek dik pozisyonda oturmak gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Çağatay Öztürk, “Uyumak oturma pozisyonunda kısa süre bile olsa kas spazmlarına sebep olabilir.Bu yüzden toplu taşıma araçlarında uyumak yerine sohbet etmek, müzik dinlemek, kitap okumak gibi aktivitelere yer verilerek bu şekilde seyahat edilmeli” diye açıkladı.












 
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