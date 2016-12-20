Yoğun tempoda çalışmak bel ve boyun ağrılarına neden oluyor



Yoğun çalışma temposu bel ve boyun rahatsızlıklarına sebep oluyor

Yoğun çalışma hayatı,bilgisayar başında geçirilen uzun saatler,uzun süre ayakta veya oturarak çalışma gibi nedenler bel ve boyun ağrılarında şikayet nedeni oluyor.

Liv Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.Hilal Yıldız modern yaşam tarzı,stres ve hareketsizliğin boyun ağrısına yol açan en önemli etmen olduğunu söyledi.Masada çalışırken ,televizyon izlerken ve kitap okurken uzun süre kötü pozisyonda oturmanın ,bilgisayar ekranının çok yüksek veya çok alçak olmasının rahatsız pozisyonda uyumanın bu tip kas gerginliklerine neden olduğunu söyleyen Yıldız bu durumun boyun ve üst sırt bölgelerinde ağrıya neden olduğunu belirtti.

Boyun ve sırt kasları gerginliklerine bağlı boyun ağrılarını önlemek için,öncelikle çalışma masası,oturulan koltuk ve bilgisayarın konumu ve yüksekliğinin,uyuma ve oturma pozisyonlarının düzgün olması,uygun bir yastık seçimi gibi ergonomik düzenlemeler yapılması gerektiğini belirten Dr.Hilal Yıldız şunları önerdi.” Bilgisayar ile çalışılıyorsa çalışmaya sık ara verilmesi ve çalışılırken sıklıkla telefon kullanmak gerekiyorsa,kulaklık kullanılması gerekir.Çalışma sırasında bel omurgasının aşırı derecede öne ve arkaya gerilmesi veya yanlara bükülmesini oluşturan hareketler ve pozisyonlardan kaçınmak gerekir.”

