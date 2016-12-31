İstanbul'da su kesintisi; Sular ne zaman gelecek 31 Aralık 2016

Güncel kesintiler; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi iski, yılın son gününde 8 ilçede bazı mahallelerde arızalar nedeniyle su verilemediğini duyurdu. İSKİ açıklamasında yılın son günü su verilemeyen ilçe ve mahalleler ile suların geliş saati şöyle
iski arıza
ZEYTİNBURNU SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Merkez Efendi Mahallesi'ni etkileyen su kesintisi saat 11.09'da başladı. Şebeke Hattı arızasının neden olduğu kesintinin saat 14.00'de sona erkesi bekleniyor.
ATAŞEHİR SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ Ataşehir'de Esatpaşa Mahallesi'ni etkileyen su kesintisi saat 11.04'de başladı. Şebeke Hattı arızasının neden olduğu kesintinin saat 15.00'de sona erkesi bekleniyor.
BÜYÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
KamilOba Mahallesi'ni etkileyen su kesintisi saat 10.23'de başladı. Şebeke Hattı arızasının neden olduğu kesintinin saat 14.00'de sona erkesi bekleniyor.
ESENLER SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Esenler'de Tuna Mahallesi ve Fatih Mahallesi'ni etkileyen arızanın nedeni şebeke hattı vana montajı ve değişimi olarak duyuruldu. Saat 11.00'de başlayan kesinti saat 14.00'de sona erecek.
KAĞITHANE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Nurtepe ve Merkez Mahalleleri'nde saat 10.43'te başlayan kesintiler halen sürüyorb İSKİ bu iki mahalleye suların saat 15.00 civarında geleceğini duyurdu.
PENDİK SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Çınardere Mahallesi'ne saat 11.20'den itibaren su verilemiyor. Boru Patlağı nedeniyle devam eden arızanın 13.30'da sona ermesi hedefleniyor.
SULTANGAZİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Uğur Mumcu Mahallesi'ni etkileyen su kesintisinin kaynağı şebeke hattı arızası olarak açıklandı. Arızanın neden olduğu kesintinin saat 14.30'a kadar bitirilmesi hedefleniyor.
ŞİŞLİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Şişli Merkez Mahallesi'nde devam eden vana çalışması nedeniyle sular akmıyor. İSKİ söz konusu çalışmanın saat 14.00'e kadar bitirilmesini hedefliyor.