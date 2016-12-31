İstanbul'da su kesintisi; Sular ne zaman gelecek 31 Aralık 2016

ZEYTİNBURNU SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ATAŞEHİR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BÜYÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ESENLER SULAR NE ZAMAN GELECEK?

KAĞITHANE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

PENDİK SULAR NE ZAMAN GELECEK?

SULTANGAZİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ŞİŞLİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, yılın son gününde 8 ilçede bazı mahallelerde arızalar nedeniyle su verilemediğini duyurdu. İSKİ açıklamasında yılın son günü su verilemeyen ilçe ve mahalleler ile suların geliş saati şöyleMerkez Efendi Mahallesi'ni etkileyen su kesintisi saat 11.09'da başladı. Şebeke Hattı arızasının neden olduğu kesintinin saat'de sona erkesi bekleniyor.İSKİ Ataşehir'de Esatpaşa Mahallesi'ni etkileyen su kesintisi saat 11.04'de başladı. Şebeke Hattı arızasının neden olduğu kesintinin saat'de sona erkesi bekleniyor.KamilOba Mahallesi'ni etkileyen su kesintisi saat 10.23'de başladı. Şebeke Hattı arızasının neden olduğu kesintinin saat'de sona erkesi bekleniyor.Esenler'de Tuna Mahallesi ve Fatih Mahallesi'ni etkileyen arızanın nedeni şebeke hattı vana montajı ve değişimi olarak duyuruldu. Saat 11.00'de başlayan kesinti saat'de sona erecek.Nurtepe ve Merkez Mahalleleri'nde saat 10.43'te başlayan kesintiler halen sürüyorb İSKİ bu iki mahalleye suların saatcivarında geleceğini duyurdu.Çınardere Mahallesi'ne saat 11.20'den itibaren su verilemiyor. Boru Patlağı nedeniyle devam eden arızanın'da sona ermesi hedefleniyor.Uğur Mumcu Mahallesi'ni etkileyen su kesintisinin kaynağı şebeke hattı arızası olarak açıklandı. Arızanın neden olduğu kesintinin saat'a kadar bitirilmesi hedefleniyor.Şişli Merkez Mahallesi'nde devam eden vana çalışması nedeniyle sular akmıyor. İSKİ söz konusu çalışmanın saat'e kadar bitirilmesini hedefliyor.