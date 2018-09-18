TV kumandası en az cep telefonu kadar zararlı

Günah keçisi 'cep telefonu' dışında evdeki hangi cihazlar tehlikeli? Medical Park Fatih Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Ünal, "Cep telefonları radyasyon yayıyor, elbette vücudumuzda olumsuz yan etkiler yaratıyor. Ancak neden olduğu iddia edilen hastalıklarla ilgili ispatlanmış bir araştırma yok. Televizyon kumandası, buzdolabı kumandası ve mikrodalga

fırında da aynı oranda tehlike var" dedi.

Bulunduğumuz teknoloji çağında cep telefonları artık hayatımızın vazgeçilmezleri arasında girdi. Adı 'telefon' ama işlevi sadece telefon olmayı çoktan geçti. Müzik dinlemek, video izlemek, mesajlaşmak, haber okumak, kalp atış hızını kontrol etmek gibi birçok işlevi var. Hatta neredeyse cep telefonu yolu tarif etmeden bir yerden bir yere gidemez hale geldik. Bu kadar faydası olan, hayatımızın önemli bir parçası haline gelen cep telefonlarının acaba vücudumuza, özellikle beynimize zararları neler? Medical Park Fatih Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Ünal, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

EVİNİZ RADYASYON YUVASI!

Bilindiği üzere cep telefonları radyasyon yayıyor, radyasyonun vücudumuz üzerindeki olumsuz etkileri ise malum. Telefonları uçak moduna almak bile radyasyondan kaçmamızı sağlayamıyor, sadece aldığımız radyasyonu azaltıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre radyasyon, kanserin en önemli nedenlerinden biri... Peki, cep telefonları radyasyon yayarken buzdolabı, televizyon, mikrodalga fırın masum mu? Elbette her evde olan bu cihazlar da radyasyon yayıyor.

UÇAK MODU ÇÖZÜM DEĞİL

Televizyon kumandaları kızılötesi radyasyon yayarlar ve yaydıkları frekans mikrodalga fırınlardan da cep telefonlarından da fazladır. Hatta uçak yolculuklarında bile vücudumuz belli oranda radyasyona maruz kalıyor. Bu sebeple pilot ve hosteslerin belli bir sürenin üzerinde uçuş yapmasına izin verilmez.

TELEFONUN ALARMINI KURUYORSANIZ...

Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda cep telefonlarının beyin tümörüne yol açtığına dair ispatlanmış bir araştırma yok. Bunun dışında cep telefonlarının radyasyondan en çok etkilenen üreme organlarına olumsuz etkisi olduğu da kanıtlanmadı. Ancak zarar verdiğine dair bir bilginin olmaması, zararı olmadığı ve tedbir almaya gerek olmadığı anlamına gelmiyor.

RADYASYONSUZ YAŞAM İÇİN 5 TÜYO

Dünyada radyasyon yayan cihazlar konusunda araştırmalar devam ediyor. Siz yine de tedbiri elden bırakmayın;

* Cep telefonu ile konuşurken kulaklık kullanın.

* Cep telefonu alarmını kuruyorsanız, telefonunuz uçak moduna getirin.

* Cep telefonunu vücudunuzdan uzak tutun

* İş yerinde uzun saatler bilgisayar başında vakit geçirdikten sonra evde hemen televizyonun karşısına geçmeyin. Yürüyüş yapın, kitap okuyun...

* Fırsat buldukça doğayla baş başa kalın.