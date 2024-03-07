Teknosa’ya “Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği” Ödülü
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla ‘Kadın için Teknoloji’ projesi başta olmak üzere birçok uzun soluklu çalışma yürüten Teknosa, Kadın Dostu Markalar Platformu’nun “Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği” ödülünün sahibi oldu.
Teknosa, Habitat Derneği iş birliğiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınların dijital okuryazarlıklarını artırmak ve teknoloji kullanımında daha aktif hale gelmelerine katkıda bulunmak amacıyla 17 yıldır Kadın için Teknoloji projesini yürütüyor. Şirket içinde de kadın liderlerin yetişmesine önem veren Teknosa’da son iki yılda genel müdürlükte kadın çalışan oranı %52’ye ulaştı. Teknosa’da ilk kademe yöneticilerinin %52'si ve orta kademe yöneticilerinin %38'i kadın çalışanlardan oluşuyor.