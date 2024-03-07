Kazanan AKP'li şirket oldu | Karadenize dolar saçıyorlar





Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde projelendirilen ve milyarlarca liralık israfa neden olan Karadeniz otoyolu 30 yıldır hiç bir iktidara ders vermedi. Karadeniz sahillerine gömülen hava limanı ve hasta inşaatları Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla sık sık ağır hasara neden olurken, zenginleşen iktidar yakınlarının cebine milyarlarca dolar akıtılıyor.

Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün Faik Bakoğlu imzasıyla yayınlanan habere göre olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılan dolguyu dalgalar yıktı. 2024 bütçesinden aynı dolgunun tamiri için 500 milyon TL daha ayrıldı.

, konuyu TBMM gündemine taşıyarak zararın, dolgu kararını veren kamu görevlilerinden tahsil edilmesini istedi.

Ocaklı, “Deniz dolgusu ısrarı ilginç. Yandaş inşaat şirketlerine kamu kaynaklarının aktarılması için mi dolgu yapılıyor” dedi.

Ocaklı verdiği soru önergesinde, uzmanların önerilerinin dikkate alınmadığına dikkat çekerek “Bilim insanları dolgunun uygun olmadığını söylüyor. Ancak kimse dinlemiyor. Şimdi 500 milyon TL’lik kamu zararı çıkmıştır” ifadesini kullandı.



