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Kazanan AKP'li şirket oldu | Karadenize dolar saçıyorlar

Karadeniz'in hırçın dalgaları AKP'nin çılgın projelerini yutmaya devam ediyor. Rize Şehir Hastanesi'nin deniz dolgusuyla inşa edilen temeli sular altında kaldı.

07 Mart 2024 Perşembe 10:19
Kazanan AKP'li şirket oldu | Karadenize dolar saçıyorlar






Kazanan AKP'li şirket oldu | Karadenize dolar saçıyorlar



Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde projelendirilen ve milyarlarca liralık israfa neden olan Karadeniz otoyolu 30 yıldır hiç bir iktidara ders vermedi. Karadeniz sahillerine gömülen hava limanı ve hasta inşaatları Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla sık sık ağır hasara neden olurken, zenginleşen iktidar yakınlarının cebine milyarlarca dolar akıtılıyor.

Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün Faik Bakoğlu imzasıyla yayınlanan habere göre olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılan dolguyu dalgalar yıktı. 2024 bütçesinden aynı dolgunun tamiri için 500 milyon TL daha ayrıldı.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, konuyu TBMM gündemine taşıyarak zararın, dolgu kararını veren kamu görevlilerinden tahsil edilmesini istedi.

Ocaklı, “Deniz dolgusu ısrarı ilginç. Yandaş inşaat şirketlerine kamu kaynaklarının aktarılması için mi dolgu yapılıyor” dedi.

Ocaklı verdiği soru önergesinde, uzmanların önerilerinin dikkate alınmadığına dikkat çekerek “Bilim insanları dolgunun uygun olmadığını söylüyor. Ancak kimse dinlemiyor. Şimdi 500 milyon TL’lik kamu zararı çıkmıştır” ifadesini kullandı.


 

Son Güncelleme: 07.03.2024 10:55
Anahtar Kelimeler:
RizeRise Şehir Hastanesi
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