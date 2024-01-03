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Adana'nın dillere destan lezzetleri İstanbul'da

İstanbul'un en büyük yöresel günler buluşması Yenikapı'da yarın başlıyor. Adana günleri 7 ocak tarihine kadar devam edecek.

03 Ocak 2024 Çarşamba 13:52
Adana'nın dillere destan lezzetleri İstanbul'da






Adana'nın dillere destan lezzetleri İstanbul'da

İBB, Türkiye’nin lezzet duraklarından biri olan Adana’nın yöresel tatlarını ve şehirle özdeşleşmiş kültürünü İstanbul’a taşıyor. Memleket özlemi gidermek isteyen Adanalılar, Adana kültürünü daha yakından tanımak isteyen İstanbullular 4-7 Ocak tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda buluşuyor.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Kültür ve Dayanışma Derneği ile birlikte 4-7 Ocak 2024 tarihlerinde Adana Kültür Buluşmaları düzenliyor. Adana’nın değerlerinden, kültür tarihindeki önemli isimlerden Yaşar Kemal ve Orhan Kemal’in anıldığı, pek çok yerel sanatçının konser vereceği, yöresel ürün ve yemeklerin yer sunulacağı ücretsiz etkinlik, İstanbullulara kapılarını açıyor.

İBB’nin ev sahipliğini yaptığı Kültür Buluşmaları bu kez Adana’nın namı dünyaya yayılmış yemekleri, yöresel ürünleriyle memleket özlemi çeken Adanalıları bir araya getiriyor. 4-7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik, Çukurova’nın esintisini İstanbul’a taşıyacak. 

Çukurova’nın kadim kültürünü deneyimlemek isteyenler için Adana Kültür Buluşmaları programının detaylı programı şu şekilde:  

YENİKAPI KÜLTÜR BULUŞMALARI- ADANA 

Program Akışı: 

SAAT               4 OCAK PERŞEMBE

13:00 Protokol Açılış 

14:00 "Taşköprü'yü Kim Yaptı Belgesel Gösterimi Konuşmacı: Ümit Güç (Yönetmen) "

16:00 "Ceyhan’dan Adana’ya bir Kenti Anlatmak  Konuşmacı: Mazlum Vesek (Gazeteci/Yazar)  "

17:00 Konser: Cemil Sağyaşar

   SAAT               5 OCAK  CUMA 

14:00 Konser: Doğan Nurlu 

15:00 "Yaşar Kemal'in Anlatı Coğrafyasından İzler, Renkler Konuşmacı: Feridun Andaç(Araştırmacı - Yazar) "

16:00 Konser: Etkin Eren 

17:00 "Orhan Kemal Gerçekliği  Konuşmacı: Tahir Şilkan  (Araştırmacı- Yazar) "

18:00 Konser : Uğur Yıldırım 

SAAT               6 OCAK CUMARTESİ 

13:00 " Golcü Raşit'ten Orhan Kemal'e Kitabının Sunumu Konuşmacı:Nevzat Hız- (Araştırmacı Yazar/Fotoğrafçı)"

13:45 " Tariflerle Adana Lezzetleri Kitabının Sunumu Konuşmacı: Berrin Hız-Gıda Mühendisi/Yazar "

14:00 Konser: Aysel Işık 

15:00 Menderes Samancılar  ile imza  Günü

16:00 " Kültür, Sanat, Edebiyat Kenti Olarak Adana Konuşmacı: Bedri Aydoğan(Akademisyen/Yazar)   "

18:00 Konser: Orçun Utlu Mega Band Orkestra

SAAT                    7 OCAK PAZAR

12:00 "Diescorides’ten Çerçi Yusuf’a Adana’nın Geleneksel İlaç Mirası: Geleneksel İlaç Tarifleri Konuşmacı: Rana Babaç Çelebi (Tıp Tarihçisi) "

14:00 Konser: Lal Sönmez 

16:00 "Işık Öğütçü(Araştırmacı - Yazar)  ile İmza Günü  Orhan Kemal’in Adanası "

16:00 Konser: Şafak Sönmez

17:00 Konser: Ahmet Selçuk İnan

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Adana LezzetleriAdana GünleriAdana Yemekleri
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