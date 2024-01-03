Adana'nın dillere destan lezzetleri İstanbul'da

İBB, Türkiye’nin lezzet duraklarından biri olan Adana’nın yöresel tatlarını ve şehirle özdeşleşmiş kültürünü İstanbul’a taşıyor. Memleket özlemi gidermek isteyen Adanalılar, Adana kültürünü daha yakından tanımak isteyen İstanbullular 4-7 Ocak tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda buluşuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Kültür ve Dayanışma Derneği ile birlikte 4-7 Ocak 2024 tarihlerinde Adana Kültür Buluşmaları düzenliyor. Adana’nın değerlerinden, kültür tarihindeki önemli isimlerden Yaşar Kemal ve Orhan Kemal’in anıldığı, pek çok yerel sanatçının konser vereceği, yöresel ürün ve yemeklerin yer sunulacağı ücretsiz etkinlik, İstanbullulara kapılarını açıyor.

İBB’nin ev sahipliğini yaptığı Kültür Buluşmaları bu kez Adana’nın namı dünyaya yayılmış yemekleri, yöresel ürünleriyle memleket özlemi çeken Adanalıları bir araya getiriyor. 4-7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik, Çukurova’nın esintisini İstanbul’a taşıyacak.

Çukurova’nın kadim kültürünü deneyimlemek isteyenler için Adana Kültür Buluşmaları programının detaylı programı şu şekilde:

YENİKAPI KÜLTÜR BULUŞMALARI- ADANA

Program Akışı:

SAAT 4 OCAK PERŞEMBE

13:00 Protokol Açılış

14:00 "Taşköprü'yü Kim Yaptı Belgesel Gösterimi Konuşmacı: Ümit Güç (Yönetmen) "

16:00 "Ceyhan’dan Adana’ya bir Kenti Anlatmak Konuşmacı: Mazlum Vesek (Gazeteci/Yazar) "

17:00 Konser: Cemil Sağyaşar

SAAT 5 OCAK CUMA

14:00 Konser: Doğan Nurlu

15:00 "Yaşar Kemal'in Anlatı Coğrafyasından İzler, Renkler Konuşmacı: Feridun Andaç(Araştırmacı - Yazar) "

16:00 Konser: Etkin Eren

17:00 "Orhan Kemal Gerçekliği Konuşmacı: Tahir Şilkan (Araştırmacı- Yazar) "

18:00 Konser : Uğur Yıldırım

SAAT 6 OCAK CUMARTESİ

13:00 " Golcü Raşit'ten Orhan Kemal'e Kitabının Sunumu Konuşmacı:Nevzat Hız- (Araştırmacı Yazar/Fotoğrafçı)"

13:45 " Tariflerle Adana Lezzetleri Kitabının Sunumu Konuşmacı: Berrin Hız-Gıda Mühendisi/Yazar "

14:00 Konser: Aysel Işık

15:00 Menderes Samancılar ile imza Günü

16:00 " Kültür, Sanat, Edebiyat Kenti Olarak Adana Konuşmacı: Bedri Aydoğan(Akademisyen/Yazar) "

18:00 Konser: Orçun Utlu Mega Band Orkestra

SAAT 7 OCAK PAZAR

12:00 "Diescorides’ten Çerçi Yusuf’a Adana’nın Geleneksel İlaç Mirası: Geleneksel İlaç Tarifleri Konuşmacı: Rana Babaç Çelebi (Tıp Tarihçisi) "

14:00 Konser: Lal Sönmez

16:00 "Işık Öğütçü(Araştırmacı - Yazar) ile İmza Günü Orhan Kemal’in Adanası "

16:00 Konser: Şafak Sönmez

17:00 Konser: Ahmet Selçuk İnan