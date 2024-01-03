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Bayrampaşa Belediyesi'nde yangın çıktı

Yerel seçime sayılı günler kala İstanbul'un en hareketli ilçelerinden Bayrampaşa Belediye binasında yangın çıktı.

03 Ocak 2024 Çarşamba 15:22
Bayrampaşa Belediyesi'nde yangın çıktı






Bayrampaşa Belediyesi'nde yangın çıktı


İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesi binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Belediye binası çevresinde çok sayıda itfaiye aracı yoğun trafik yüzünden bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde, belediyeye ait binanın ikinci katındaki arşiv bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binadakiler tahliye edilirken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen bazı kişilere müdahale edildi.

Bu arada, itfaiye araçlarının caddeye girişini engelleyen park halindeki araçlar çekiciyle kaldırıldı.

İlk gelen bilgilere göre yangında can kaybı ve yaralı yok.

Son Güncelleme: 03.01.2024 17:40
Anahtar Kelimeler:
YangınBayrampaşaBayrampaşa Belediyesi
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