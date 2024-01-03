Bayrampaşa Belediyesi'nde yangın çıktı
İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesi binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Belediye binası çevresinde çok sayıda itfaiye aracı yoğun trafik yüzünden bölgeye ulaşmaya çalışıyor.
Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde, belediyeye ait binanın ikinci katındaki arşiv bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Binadakiler tahliye edilirken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen bazı kişilere müdahale edildi.
Bu arada, itfaiye araçlarının caddeye girişini engelleyen park halindeki araçlar çekiciyle kaldırıldı.
İlk gelen bilgilere göre yangında can kaybı ve yaralı yok.