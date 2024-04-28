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Sinan Ateş suikastinde katili kaçıran kuryeden fotoğraflı mesaj

Ankara'nın göbeğinde, en iyi korunan caddelerinden birinde gündüz saatinde hunharca cinayete kurban giden Sinan Ateş suikastinde yeni görsel ortaya çıktı.

28 Nisan 2024 Pazar 11:35
Sinan Ateş suikastinde katili kaçıran kuryeden fotoğraflı mesaj






Sinan Ateş suikastinde katili taşına kuryeden fotoğraflı mesaj



Türkiye'yi sarsan Sinan Ateş cinayetini suikastçilere raporlayan kuryenin çektiği fotoğraf ortaya çıktı. Katili kaçıran kuryenin fotoğrafı kime gönderdiği ise bilinmiyor.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in suikastine yönelik yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre, tetikçiyi olay yerine getiren ve buradan kaçıran motokurye, cinayetten sonra “görev tamam” pozu vermiş.

Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada, tetikçi Eray Özyağcı’yı olay yerine getiren ve buradan kaçıran motokurye Vedat Balkaya’nın, cinayetten yaklaşık 1.5 saat sonra “görev tamam” pozu verdiğini ortaya koyan fotoğrafı ortaya çıktı. 

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, Balkaya’nın cep telefonu incelemesinden çıkan fotoğrafın, cinayet sonrası İstanbul’a kaçmaya çalışırken mola vererek durduğu bir tuvalette ayna karşısında çekildiği anlaşılıyor. 

Balkaya’nın ayrıca 27-30 Aralık tarihleri arasında cinayeti organize eden Doğukan Çep ile 87 kez telefon irtibatı kurduğu görülüyor.


KAÇARKEN YAKALANDI

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş 30 Aralık 2022 tarihinde saat 13.34 sıralarında Ankara’nın en merkezi yerlerinden Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ateş’i vuran tetikçi Özyağcı, kendisini olay yerine getiren motokurye Balkaya tarafından Gölbaşı-Haymana yolu üzerinde atıl durumda bulunan bir benzin istasyonu önünde bırakıldı. 

Özyağcı’yı buradan Ülkü Ocakları yöneticisi olduğu ortaya çıkan Tolgahan Demirbaş alırken, kurye Balkaya ise motoruyla İstanbul’a doğru harekete geçti. Tetikçi Özyağcı, yaklaşık 1.5 ay boyunca kayıplara karışırken, kaçmaya çalışan Balkaya ise aynı günün akşam saatlerinde Kocaeli’de yakalandı.

‘GÖREV TAMAM’ POZU

Balkaya’nın üzerinden bir cep telefonu ile GPS cihazı çıktı. Elde edilen kanıta göre, Balkaya, cinayetten sonra mola verdiği bir noktada “görev tamam” pozu verdi.  Buna göre kurye Balkaya yol üstünde mola veriyor ve girdiği bir tuvalette ayna karşısında birkaç fotoğraf çekiyor. 

Balkaya’nın yoldayken de motorunu durdurarak fotoğraf çektiği anlaşılıyor. Kurye Balkaya'nın 'görev tamam' pozu verdiği fotoğrafı kimlerle paylaştığı henüz bilinmiyor.
 

Anahtar Kelimeler:
Sinan Ateş
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