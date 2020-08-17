Anoreksiya Sizi Değil Siz Onu Zayıflatın

Yaşadığımız korona sürecinde güçlü bir bağışıklık için beslenme konusuna dikkat etmek büyük önem taşıyor.Bu süreçte yaşadığımız stres, kaygı durumu ve özellikle alınan fazla kilolar Anoreksiya yani yeme bozukluğu hastalığını tetikleyebilir. Kız çocuklarında yüzde 90 oranında daha fazla görülebilen bu sorun, kişinin bilinçaltına yerleşen kendini beğenmeme duygusundan kaynaklanıyor. Lady Gaga, Jessica Alba, İrem Derici gibi ünlü isimlerinde geçirdiği bu rahatlısızlık tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Kilo ve zayıflık konusunda aşırı takıntıya sahip olan kişilerde görülen Anoreksiya Nevroza, hayatın her döneminde ortaya çıkabileceği gibi genellikle 12-20 yaş arası kişilerde görülen bir yeme bozukluğu sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Sorunu yaşayan kişiler az uyur, yemek yemeyi reddeder ve zayıfladıkça daha çok zayıflamak ister.Moda dünyasında zayıf vücudun popüler olması, sosyal medya görselliği, aile sorunları, stres kişileri bu hastalığa iten nedenlerden sadece birkaçı. Bu sorunun çözümü ise hayati önem taşıyor. Çünkü bu rahatsızlığı yaşayanlar bunun bir sorun olduğunu kabul etmiyor. Bu konuda hipnoz seansları verdiği başarılı sonuçlarla son dönemde oldukça popülerleşerek tercih sebebi oluyor.

“Sorun Bilinçaltında Bilincimizle Bilemeyiz”

Anoreksiya, Blumia gibi yeme bozukluklarının sebebinin bilinçaltında yattığını belirten Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz,” Bilincimizle bunu bilemeyiz. Hipnoz seanslarının en başarılı olduğu konuların başında yeme bozukluklarının çözümü geliyor. Bilinçaltımızda, yaşamımız için önemli bir ihtiyaç olan beslenmeyi red eden o duyguya gidilir, Sebebi ise genellikle kendini sevememe olarak çıkıyor.Bu duyguyu oradan alıp onun yerine daha pozitif duygular koyuyoruz. İşte o zaman kişi için değişim başlıyor. Çünkü kendi ve dünya ile barışarak düzenli yemek yeme hali tekrar yerine gelir” ifadelerini kullandı.