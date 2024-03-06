GÜNİDER, Gilead’ın bağış desteği almaya hak kazandı

Gilead, “Her Şey Karaciğer İçin” “ALL4LIVER” küresel bağış programı sonuçlandı. Geçen yıl Dünya Hepatit Günü’nde Türkiye’de başlatılan programda Güneydoğu Nöroloji ve İnfeksiyon Derneği’nin viral hepatit hastalıklarının eliminasyonu için başvurduğu proje desteklenmeye uygun bulundu. Gilead, bu bağış program ile bugüne kadar dünya çapında 71 kuruluşa 4 milyon dolar destek sağladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün, 2030 yılına kadar hepatiti, halk sağlığı tehdidi olmaktan çıkartma hedefiyle gerçekleştirdiği çalışmaları desteklemeyi amaçlayan Gilead “Her Şey Karaciğer İçin-ALL4LIVER” küresel bağış programı sonuçlandı. Gilead Türkiye, geçen yıl Dünya Hepatit Günü’nde, programın Türkiye ayağını başlatmıştı. GÜNİDER, (Güneydoğu Nöroloji ve İnfeksiyon Derneği) karaciğer sağlığını iyileştirmeyi hedefleyen küresel bağış programında Türkiye’den bağış desteği almaya hak kazandı. GÜNİDER, destek kapsamında Türkiye’de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde viral hepatit hastalıklarının görülme sıklığını belirlemeyi ve yürütecekleri eliminasyon programları ile viral hepatit hastalıklarının neden olduğu sosyoekonomik yükü azaltmayı planlıyor.

Viral hepatit, günümüzde hala küresel sağlık için önemli bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2017’de yayınladığı ilk küresel hepatit raporunda, 2015 yılında 1.34 milyon kişinin viral hepatit enfeksiyonuna bağlı sorunlardan hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Buna bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü, viral hepatitin 2030 yılına kadar halk sağlığı tehdidi olarak ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.

Gilead, viral hepatit ile mücadelede yerel toplulukları destekleyip güçlendirmek için tasarlanmış, iki yılda bir düzenlenen Her Şey Karaciğer İçin Bağış Programı’nı 2021 yılında başlattı. Program, DSÖ'nün viral hepatiti 2030 yılına kadar bir halk sağlığı tehdidi olarak ortadan kaldırma hedefine yönelik olarak yerel topluluklar tarafından başlatılan projeleri desteklemeyi amaçlıyor. Bu yılki program, sağlık okuryazarlığının artırılması, test ve tedaviye erişime yönelik tutumların iyileştirilmesi ve bölgedeki sağlık politikalarının gündeminde viral hepatitlere daha fazla öncelik verilmesini merkeze alan projeleri destekleyerek viral hepatitin eliminasyonu konularına odaklandı.

Gilead Türkiye olarak, 'Her Şey Karaciğer İçin' küresel bağış programı kapsamında Türkiye'de GÜNİDER'in bağış desteği almasından mutluluk duyduklarını vurgulayan Gilead Medikal Direktörü Dr. Serhan Sevgi, “Viral hepatitlere karşı küresel bir mücadelede yer alarak, lokal toplulukları destekleyip, güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda, GÜNİDER’in Türkiye’de yürüteceği çalışmaların, karaciğer sağlığı konusundaki farkındalığı artırarak, test ve tedavi erişimini iyileştirerek, bölgedeki sağlık politikalarında viral hepatitlere öncelik verilmesini teşvik ederek önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz” dedi.

GÜNİDER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, şu değerlendirmeyi yaptı: “Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde hepatit B, C ve D özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha yüksek oranda görülmektedir. Eliminasyon için atılması gereken önemli adımlar bulunuyor. Aşılama kadar, viral hepatitlerin neden olduğu enfeksiyonlar hakkında farkındalığı artırmak, bulaş yollarının ve korunma tedbirlerinin bilinmesini sağlamak son derece önemli. GÜNİDER olarak aldığımız bu destekle düzenleyeceğimiz eğitimler, toplantılarla bölgede farkındalığı artırmayı hedefliyoruz.