Hazımsızlığa iyi gelen 7 besin
Bu rahatsızlığı hafifletebilmek için sindirimi zorlayacak yağlı, ağır ve işlenmiş gıdalardan kaçınılması gerektiğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, hazımsızlık ve şişkinliğe iyi gelen 7 besini paylaştı:
Nane
Nane çayı veya taze nane yaprakları sindirimi rahatlatıcı etkilere sahiptir.
Zencefil
Zencefil, sindirim sistemini sakinleştirebilir ve gazı azaltabilir.
Ananas
Ananas, sindirimi kolaylaştırıcı enzimler içerir ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir.
Probiyotik içeriği sayesinde sindirimi destekleyebilir ve bağırsak sağlığını iyileştirebilir.
Yulaf
Lif açısından zengin olan yulaf sindirimi kolaylaştırabilir ve kabızlığı önleyebilir.
Kabak
Lif açısından zengin olan kabak sindirimi kolaylaştırabilir ve kabızlığı önleyebilir.
Su
Yeterli miktarda su içmek sindirimi destekler ve vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.