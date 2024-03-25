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Hazımsızlığa iyi gelen 7 besin

Hazımsızlık ve şişkinlik hissi genellikle sindirim sistemindeki rahatsızlıklardan kaynaklanıyor.

25 Mart 2024 Pazartesi 10:30
Hazımsızlığa iyi gelen 7 besin






Hazımsızlığa iyi gelen 7 besin

Bu rahatsızlığı hafifletebilmek için sindirimi zorlayacak yağlı, ağır ve işlenmiş gıdalardan kaçınılması gerektiğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, hazımsızlık ve şişkinliğe iyi gelen 7 besini paylaştı:

 

Nane

Nane çayı veya taze nane yaprakları sindirimi rahatlatıcı etkilere sahiptir.

Zencefil

Zencefil, sindirim sistemini sakinleştirebilir ve gazı azaltabilir.

 

Ananas

Ananas, sindirimi kolaylaştırıcı enzimler içerir ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir.

 

Yoğurt ve kefir 

Probiyotik içeriği sayesinde sindirimi destekleyebilir ve bağırsak sağlığını iyileştirebilir.

 

Yulaf

Lif açısından zengin olan yulaf sindirimi kolaylaştırabilir ve kabızlığı önleyebilir.

 

Kabak

Lif açısından zengin olan kabak sindirimi kolaylaştırabilir ve kabızlığı önleyebilir.

 

Su

Yeterli miktarda su içmek sindirimi destekler ve vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Anahtar Kelimeler:
Hazımsızlık
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