Köpek Memesi'ne dikkat | Basit bir sivilce Hidradenitis Suppurativa olabilir



Basit bir sivilce Hidradenitis Suppurativa olabilir | Köpek memesine dikkat



Toplumda köpek memesi hastalığı olarak da bilinen hidradenitis suppurativa (HS) her 100 kişiden birinde görülüyor. Kıl ve ter bezlerinin bulunduğu yerlerde ortaya çıkan ve kronik bir deri hastalığı olan HS, hastaların sosyal hayatını olumsuz yönde etkiliyor. HS, doğru tanıya ulaşılıncaya kadar ağrılı, iltihaplı sivilce ve çıban benzeri nodüller sebebiyle hastaların yaşam kalitesini düşürüyor.1,2

Erken teşhis edilmediği takdirde HS hastalığına tanı koyulma süresi ortalama 7 yılı buluyor. 1

Vücudun kendi bağışıklık sisteminin düzensizliğinden kaynaklanan HS, sıradan bir sivilce gibi başlıyor, zamanla koltuk altı, kasık, kalça ve meme altlarında ağrılı, hassas şişliklere ve akıntılı apselere dönüşüyor.2

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Perihan Öztürk’ün yaptığı açıklamada: ”HS’nin yol açtığı lezyonlar iltihaplı ve ağrılı olmasından dolayı hastanın hayatını son derece olumsuz etkiliyor. Hastaların şişliklerin ilk görüldüğü bölgelerde yara izlerinin oluşup oluşmadığını fark etmesi teşhiste büyük önem taşıyor. Basit bir sivilce olarak düşünülen aslında HS olabiliyor.Son 6 ayda koltuk altı, kasık, kalça ve meme altlarında iki veya daha fazla kez şişlik çıktıysa, hastalar mutlaka bir dermatoloji uzmanına gitmeli.3 Hastaların çekindikleri için doktora gitmemelerinden veya dermatologlara daha geç başvurmalarından dolayı HS tanısı ortalama 7 yıl gibi bir sürede koyulmaktadır.1” dedi.

HS hastalığının kadınlarda erkeklere göre 2 ile 5 kat daha fazla görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Perihan Öztürk, genital bölge ve kasıklardaki lezyonların kadınlarda daha sık ortaya çıktığını, ayrıca birinci derece akrabalarında HS olanların yüzde 34’ünde de aynı hastalığın görüldüğünü söyledi.4