Stres göz seğirmesine sebep oluyor

Göz seğirmesinin tedavisinin altta tespit edilen sebebe göre yapılması gerektiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Burcu Usta Uslu, “Göz seğirmesi genel olarak kendiliğinden geçse de zaman zaman bu durum kronikleşebilir. Uzamış yani kronikleşmiş göz seğirmesi vakaları kontrol altına alınamadığında oluşan tabloya Blefarospazm adı verilir. Bu vakaların bir kısmı botulinim toksin yani botox enjeksiyonları ile tedavi edilebilir” dedi. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Usta Uslu, göz seğirmesini önlemek için şu önerilerde bulundu: