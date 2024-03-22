Stres göz seğirmesine sebep oluyor
Göz seğirmesinin tedavisinin altta tespit edilen sebebe göre yapılması gerektiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Burcu Usta Uslu, “Göz seğirmesi genel olarak kendiliğinden geçse de zaman zaman bu durum kronikleşebilir. Uzamış yani kronikleşmiş göz seğirmesi vakaları kontrol altına alınamadığında oluşan tabloya Blefarospazm adı verilir. Bu vakaların bir kısmı botulinim toksin yani botox enjeksiyonları ile tedavi edilebilir” dedi. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Usta Uslu, göz seğirmesini önlemek için şu önerilerde bulundu:
- Kaliteli ve düzenli uyuyun. Herkesin ihtiyacı değişmekle birlikte ortalama 6-8 saat uyunması önemli.
- Kafein miktarına dikkat edin. Günde 2-3 kupa kahveyi geçmemeye çalışın.
- Ekran süresini azaltın ve sık sık mola verin.
- Eksikliği tespit edilen D vitamini, magnezyum, B12 varsa doktor önerisi doğrultusunda takviye alın.
- Stres yönetimi için destek alın.
- Nefes egzersizleri ve spor yapın.
- Tespit edilmiş kırma kusuru varsa göz doktorunun reçete ettiği gözlüğü takın.
- Kuru göz veya başka göz rahatsızlığı varsa mutlaka tedavi olun.