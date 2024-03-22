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Stres göz seğirmesine sebep oluyor

Halk arasında göz seğirmesi olarak bilinen miyokimi, kısaca göz kapağı kaslarının istemsiz ve tekrarlayan bir şekilde kasılması olarak tanımlanabilir.

22 Mart 2024 Cuma 10:02
Stres göz seğirmesine sebep oluyor






Stres göz seğirmesine sebep oluyor

Göz seğirmesinin genellikle tek gözde gerçekleştiğini ve göz çevresinde istemsiz kasımalar sonucu ortaya çıktığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Burcu Usta Uslu, “Uykusuzluk, yorgunluk, stres, çay, kahve gibi kafein içeren içeceklerin tüketiminin aşırı olması, sigara kullanımı, kuru göz, düzeltilmemiş kırma kusurları, magnezyum, B12 vitamini, D vitamini eksikliği, bazı nörolojik hastalıklar, blefarit ve alerjik konjonktivit göz seğirmesinin başlıca sebepleri arasında yer alıyor” açıklamasında bulundu.

Göz seğirmesinin tedavisinin altta tespit edilen sebebe göre yapılması gerektiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Burcu Usta Uslu, “Göz seğirmesi genel olarak kendiliğinden geçse de zaman zaman bu durum kronikleşebilir. Uzamış yani kronikleşmiş göz seğirmesi vakaları kontrol altına alınamadığında oluşan tabloya Blefarospazm adı verilir. Bu vakaların bir kısmı botulinim toksin yani botox enjeksiyonları ile tedavi edilebilir” dedi. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Usta Uslu, göz seğirmesini önlemek için şu önerilerde bulundu:

  • Kaliteli ve düzenli uyuyun. Herkesin ihtiyacı değişmekle birlikte ortalama 6-8 saat uyunması önemli.
  • Kafein miktarına dikkat edin. Günde 2-3 kupa kahveyi geçmemeye çalışın.
  • Ekran süresini azaltın ve sık sık mola verin.
  • Eksikliği tespit edilen D vitamini, magnezyum, B12 varsa doktor önerisi doğrultusunda takviye alın.
  • Stres yönetimi için destek alın.
  • Nefes egzersizleri ve spor yapın.
  • Tespit edilmiş kırma kusuru varsa göz doktorunun reçete ettiği gözlüğü takın.
  • Kuru göz veya başka göz rahatsızlığı varsa mutlaka tedavi olun.
Anahtar Kelimeler:
Göz SeğirmesiStres
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