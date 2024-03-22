Inveo Yatırım Holding’in finansal yatırımları 7,5 milyar TL’ye ulaştı

Inveo Yatırım Holding’in finansal yatırımları 2023 yıl sonunda 7,5 milyar TL’ye ulaştı

Yeni nesil değer yatırımcısı Inveo Yatırım Holding, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Sermaye piyasaları, bankacılık, teknoloji girişimciliği ana faaliyet alanlarında yatırımları olan Inveo Yatırım Holding’in toplam aktif büyüklüğü, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8 büyüme kaydederek 7,7 milyar TL’ye yükseldi. Inveo’nun finansal yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 17 artışla 7,52 milyar TL’ye ulaştı. Finansal yatırımlar yılda 3,3 milyar TL net değer artışı kaydederken, değer artış oranı da yüzde 49 olarak gerçekleşti. Şirketin 2023 yılı net dönem karı ise 1,1 milyar TL oldu. 25 yılı aşkın bir süredir Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören Holding’in piyasa değeri 2023 yıl sonu itibarıyla geçtiğimiz yıl sonuna göre yüzde 35 artışla 10,02 milyar TL seviyelerine ulaştı.

Inveo ekosistemi paydaşlarıyla birlikte büyüyor

Çeşitlendirilmiş yatırımlar ve alanında öncü girişimlerle ekosistemini sürekli büyüten Inveo Yatırım Holding, 16 doğrudan, 135 dolaylı olmak üzere 151 yatırıma ekosisteminde ev sahipliği yapıyor. Ekosisteme 2023 yılında 19 yeni yatırım dahil oldu. “Doğru zaman, doğru değer” yatırım stratejisiyle, kuruluşundan 2023 yılı sonuna kadar toplam yatırımı 117,2 milyon ABD dolarına ulaşan Inveo Yatırım Holding, 32,8 milyon ABD doları tutarında çıkış gerçekleştirdi.

Ekosistem 2.000’i aşkın kişi için istihdam sağlıyor

2023 yılında çok başarılı bir grafik sergilediklerini söyleyen Inveo Yatırım Holding CEO’su Onur Topaç, “Son yıllarda ekibimizle yoğun emek harcayarak kurduğumuz ve geliştirdiğimiz yatırımlarımızın her yıl sağladıkları katkı ile, Holding olarak sağlıklı ve sürdürülebilir finansal yapımızı koruyoruz. Inveo ekosisteminde tüm paydaşlar için değer yaratma kabiliyeti ve başarılı yatırım yönetimiyle finansal pozisyonumuzu sağlamlaştırıyoruz. Bağlı ortaklıklarımız, iştiraklerimiz ve yatırım yaptığımız fonlarla birlikte, sayıları 151’i bulan doğrudan/dolaylı yatırımlarımızda 2023 sonu itibarıyla 2.000’i aşkın kişiye iş imkânı sağlamış durumdayız” dedi.

Inveo Yatırım Holding yatırımları sürdürülebilir değer kazanmaya devam ediyor

Inveo Yatırım Holding’in amiral gemisi Gedik Yatırım, 2023 yılında hayata geçirdiği stratejik hamlelerle sektörde fark yaratmaya devam etti. Son 5 yılda çalışan sayısını yüzde 65 artıran şirket, konsolide olarak 32 ilde 57 şube ve 659 çalışanıyla sektörde liderliğe doğru güçlü adımlarla ilerliyor. 2023’te %1.117 artışla 767 milyon TL net dönem karına ulaşan Gedik Yatırım, 588 milyon TL seviyesindeki kar dağıtım önerisini Mart ayı sonunda gerçekleşecek Yıllık Olağan Genel Kurul’a sunma kararı aldı. Genel kurulun onaylaması halinde, Inveo Yatırım Holding Mart ayı sonunda yaklaşık 500 milyon TL temettü geliri elde edecek.

Türkiye’de yatırım bankacılığı kapasitesini geliştirmek ve kapsayıcılık odaklarıyla 2023 yılında kurulan Misyon Bank, 120’nin üzerinde çalışanı ve güçlü yönetim kadrosuyla 2023 yılında faaliyete geçti.

1991 yılından bu yana yatırım fonları ve 2008 yılından itibaren de portföy yönetim alanındaki bilgi, deneyim ve uzmanlığıyla hizmet veren Inveo Portföy’ün toplam portföy büyüklüğü, 2023 yılında yüzde 107 artışla 11,9 milyar TL’ye yükseldi.

Türkiye’nin parlayan, inovatif ve yeni nesil teknolojilerini oluşturan girişimlerine odaklanan Inveo Ventures, kurulduğu Nisan 2022’den bu yana, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve fonlarından oluşan 3 farklı yapı aracılığıyla 14 farklı yatırıma 2 milyon doların üzerinde yatırım yaptı.

Vizyon, 2028 yılında 1,7 milyar dolar piyasa değerine ulaşmak

Inveo Yatırım Holding, yaptığı yatırımlar ve yarattığı değerle 2028 yılında piyasa değeri olarak 1,7 milyar ABD Doları seviyesine ulaşma vizyonunda kararlılıkla ilerliyor. Inveo Yatırım Holding CEO’su Onur Topaç, bu doğrultuda 2024 beklenti ve hedeflerini şöyle açıkladı:

“Holding bünyesinde ‘organizasyonel ve operasyonel verimliliği artırmak ve etkin kaynak yönetimi’ amacıyla bu yıl bir sadeleşme planını hayata geçireceğiz. Bu kapsamda teknoloji girişimciliği alanındaki yatırımlarımız, Inveo Ventures’ta toplanacak. Inveo Yatırım Holding bünyesinde doğrudan ortak olduğumuz 7 şirket olacak, daha anlaşılabilir ve yalın bir yapıya ulaşacağız. Mevcut portföy şirketlerimizdeki güçlü gelişimi bekliyoruz.

Gedik Yatırım, sektörde öncü konumunu sürdürerek, yenilikçi stratejileriyle liderlik yolunda daha da hızlanacak.

Misyon Bank, güçlü kadrosu ve ileri teknolojik altyapısıyla, ülke ve bölgemizde yatırım bankacılığı alanında ihtiyaç duyulan özgün konumuna yerleşmeye başlayacak. 2024 yılı, Misyon Bank için hasat yılı olacak.

Inveo Portföy, yeni yapılanmasıyla banka dışı kurumlar arasında daha ileri bir konuma yükselecek.

Inveo Ventures, teknoloji girişimciliği alanındaki tüm yatırımları bünyesinde toplayarak 2024 yılında 20 yeni yatırım yaparak istikrarlı büyümesini sürdürecek.

Yeni yatırımlar için çalışmalar sürdürmeye ve araştırmalar yapmaya devam edeceğiz. Potansiyeli olan alanlarda yeni şirketler kurarak veya bu şirketlere ortak olarak, finansal ve entelektüel sermaye yatırımıyla, ekosistemimizdeki tüm şirketlerin değerini maksimize etmeyi sürdüreceğiz