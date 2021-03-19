Tırnak batmasını engellemek için 8 önlem

Parmakta ve tırnak kenarında kızarıklık, şişlik, ağrı gibi şikayetlere yol açabilen tırnak batması, toplumda sık görülen bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkıyor. Tırnak batması ilerlemiş hastalarda ise ayakkabı giymek zorlaşıyor, çoraplar sık kirleniyor, iltihap ve apse gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Sıcak havalarda genellikle burnu açık ayakkabılar, sandalet ve terliklerin giyiliyor olması ayak tırnak batması olan kişileri rahatlatıyor. Ancak sonbahar ve kış ayları tırnak batması problemi yaşayan kişiler için zor geçebiliyor. Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Feza Köylüoğlu, tırnak batması ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Ayaklarınız çok terliyorsa…

Tırnak batması, özellikle ayak başparmak tırnağının iç veya dış kenarında şişlik, kızarıklık ve acıyla kendini belli eden bir enfeksiyondur. Mekanik olarak tırnak kenarının ete batmasıyla başlar. Şikayet ve belirtiler artarak seyreder. Başlangıçta sadece sert bir yere dokununca olan ağrı bir süre sonra akıntısıyla çorabı kirleten ciddi bir enfeksiyon haline gelir. Aşağı yukarı her yaş grubunda görülür. Tırnak batmasına birçok şey sebep olabilir. Genellikle; dar ayakkabı giymek, tırnakların yanlış kesilmesi ve çok terleyen ayaklar tırnak batmasına neden olabilir. Özellikle gençlerde, çok terleyen ayaklarda tırnak batması görülmektedir.

İltihaplı bir tırnak batması varsa tedavisi kesinlikle cerrahi bir işlemdir. Oraya merhem sürmek veya antibiyotik kullanmak sorunu çözmez. Kuaförlerde pedikür yaptırmak da çözüm değildir, hatta problemi çözmek yerine büyütebilir. Çünkü sorunun temelinde, tırnağın bir parçasının mekanik olarak ete girerek iltihap oluşturması yatar. Minik bir cerrahi müdahale ile bu mekanik engel ortadan kaldırılırsa sorun ortadan kalmış olur.

Tedavi soruna göre değişebiliyor

Sağlıklı bir tedavi planlaması için tırnağın değerlendirmesinin iyi yapılması gerekir. Hemen ardından genellikle batık kısmı alınır bazen de dikiş atılır. Burada tırnağın hemen çekilmesinin bir çözüm olmadığının bilinmesi gerekir. Tel tedavileri sonucu da nüks görülebilmektedir. Buna karşın “Fenol ile matrisektomi” adı verilen yöntem ile yüksek oranda başarı sağlanabilmektedir. Tırnak kenarındaki sadece batık kısım köke kadar alınıp, buradan bir daha tırnak çıkıp batık oluşturmasın diye batık yeri kimyasal bir madde ile körlenir. Böylelikle tekrar batık olma ihtimali en aza indirilmiş olur.

Tırnak batmasını engellemek için bunlara dikkat edin;