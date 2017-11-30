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Çiftlik Bank saadet zinciri mi? Bakanlık yakın takibe aldı

Saadet zinciri benzeri hızla yaygınlaşan ve vatandaşların şikayet kaynağı haline gelen Çiftlik Bank, bakanlık tarafından mercek altına alındı.

Çiftlik Bank saadet zinciri mi? Bakanlık yakın takibe aldı

Saadet zinciri benzeri hızla yaygınlaşan ve vatandaşların şikayet kaynağı haline gelen Çiftlik Bank, bakanlık tarafından mercek altına alındı.

30 Kasım 2017 Perşembe 02:26
Çiftlik Bank saadet zinciri mi? Bakanlık yakın takibe aldı

Çiftlik Bank saadet zinciri mi? Bakanlık yakın takibe aldı

İnternet üzerinde sık sık rastlanan Saadet zinciri ağları konusunda duyarlı hale gelen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, son dönemlerin popüler sistemi Çiftlik Bank'ı inceleme altına aldı.

Vatandaşların yoğun şikayetlerine maruz kalan Çiftlik Bank adlı uygulamanın saadet zinciri oluşturduğunu belirten uzmanlar, konuyu detaylı bir şekilde incelemeye başladı.

Edinilen bilgilere göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına son dönemde yapılan başvurularda, sanal çiftlik oyunu olarak bilinen "Çiftlik Bank" isimli gelir vadeden sistemin yasal olup olmadığı soruldu. Vatandaşların, söz konusu oyunun, piramit satış sistemi olabileceği gerekçesiyle denetim yapılmasını talep ettiği öğrenildi.

Bakanlık da son dönemde yazılı ve görsel medyada sıklıkla gündeme gelen, ihbar ve şikayetlere de konu olan sanal çiftlik oyununa ilişkin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında harekete geçti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, "Çiftlik Bank" isimli sistemi işlettiği anlaşılan Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de bulunduğu bazı şirket ve organizasyonları denetim kapsamına aldı.

Bakanlığın, benzer yapıların tespiti ve denetimine ilişkin çalışmalarının devam ettiğine işaret edildi.

Anahtar Kelimeler:
Çiftlik BankSaadet Zinciri
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