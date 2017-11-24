"2017'yi 121 milyon dolar ciroyla kapatmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Mogul Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Kayalı, 2017'yi 121 milyon dolar ciroyla kapatmayı, 4 yıl içinde de 200 milyon dolar ciro hedeflediklerini bildirdi.

Kayalı, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin stratejik öneme sahip hazır giyim ve tekstil sektörlerine yeni bir soluk getirdiklerini ifade ederek, yüksek teknoloji içeren patentli üretimleriyle moda endüstrisinden ev tekstiline, medikalden otomotive, temizlikten ambalaj sektörüne dek hayatın pek çok alanında önemli değişimlere kapı açacaklarını söyledi.

Mogul olarak üretimlerinin yüzde 55'ini ihraç ettiklerini, başta Avrupa ve Kuzey Amerika olmak üzere 4 kıtada 56 ülkeye ihracat yaptıklarını ve Türkiye'ye bu yıl 65 milyon dolar döviz kazandırdıklarını belirten Kayalı, 2017'yi 121 milyon dolar ciroyla kapatmayı, 4 yıl içinde de 200 milyon dolar ciro hedeflediklerini bildirdi.

Alanında Almanya'nın ardından dünyadaki ikinci tesis olma özelliğini taşıyan Lüleburgaz'daki üretim üssünü kısa bir süre önce faaliyete geçirdiklerini hatırlatan Kayalı, şunları kaydetti:

"Bugün Gaziantep, Lüleburgaz ve özel davetle kurduğumuz Amerika'nın Güney Carolina eyaletindeki tesislerimizde 7 farklı nonwoven (dokusuz ,örgüsüz kumaş) teknolojisi ile kumaş üretiyoruz. İlk günden beri bilinenin ötesinde, hem grubumuzu, hem de ülkemizi farklılaştıracak çalışmalara odaklandık. Bugün hybrid teknolojisi ile üretim yapan Türkiye'de tek, dünyada ise iki şirketten biri olmayı başardık. Gerçek manada küresel oyuncu olduk. Yüksek teknolojiye dayalı altyapımız ve geniş ürün yelpazemiz ile teknik tekstilde devrim niteliğinde yeniliklere imza attık. Teknolojiyi geliştirirken önceliğimizi insan sağlığına verdik. Uzun dayanımlı mikrofilament kumaşlarımızı bağlayıcı kimyasallar ya da PVC kullanmadan üretiyoruz. Bu da karbon ayak izinin ve çevresel kirliliğin azaltılmasına büyük katkı sunuyor."





- "Mikrofilamentler, saç telinin 100'de biri inceliğindedir"





Enver Kayalı, Madaline markası altında geliştirdikleri yeni mikrofilament kumaşın yoğun yapısı, çok iyi bir bariyer ve filtreleme imkanı sunduğunu bildirdi.

Saç telinin 100'de biri inceliğindeki mikrofilamentlerin çok emici olmalarının yanı sıra nefes alma ve ter atma avantajına sahip bulunduğunu ifade eden Kayalı, "Performans odaklı madaline kumaşlar, dayanıklı ve uzun kullanım ömrü sayesinde ekonomik değer yaratıyor. Konvansiyonel kumaşlardan daha hafif olması ve daha hızlı kuruması sayesinde önemli miktarda su, enerji ve deterjan tasarrufu sağlıyor." dedi.

Kayalı, mikrofilament kumaşın çok iyi ısı yalıtımı, rüzgar direnci ve UV koruma özelliğine sahip olması, moda endüstrisinden askeri üniforma üretimine dek klasik veya bilinen nonwoven kumaşlardan elde edilemeyen devrim niteliğinde avantajlar sunduğunu kaydetti.

Ek uygulamalar ile antibakteriyel ve antialerjen özellik kazandırarak tıp dünyasına farklı açılımlar sunduklarını dile getiren Kayalı, "Yüksek teknolojiye dayalı temizlik bezleri ile özel hijyen gerektiren ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, genel hasta odaları gibi mekanların temizliğinde de fark yaratıyor." dedi.

- "Türkiye dünyanın 3. pamuk ithalatçısı konumunda bulunuyor"





Mogul Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Göğüş ise Endüstri 4.0 konseptine uygun ham madde girişinden kumaş çıkışına kadar olan sürecin, hattın ilk çalışması dışında hiç el değmeden kesintisiz gerçekleştiğini kaydetti.

Göğüş, işlem süreçlerinin ve ürün kalitesinin kamera ve bilgisayar kanalıyla takip edildiğini bildirdi.

Konvansiyonel tekstil üretiminde iplikten kumaşa geçişin birkaç saatten birkaç güne kadar uzayabildiğini belirten Göğüş, Madaline'da ise ham madde çıkışından kumaş sarımına 3-4 dakika içinde geçildiğini söyledi.

Türkiye'nin, hazır giyim ve tekstil üretiminde en önemli ham maddelerden biri olan pamuğun yarısını ithalat ettiğini vurgulayan Göğüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, dünyanın üçüncü pamuk ithalatçısı konumunda bulunuyor. Yıllık 1,4 milyon ton pamuk ihtiyacı olduğu halde 750- 800 bin ton kadar üretimimiz var. Aradaki farkı yurt dışından karşılıyoruz ve pamuk ithalatı için 2,5 milyar dolara yakın döviz harcıyoruz. Ülkemizin stratejik öneme sahip sektörleri olan hazır giyim ve tekstil için pamuğa alternatif çözümler bulmak zorundayız. Nonwowen kumaş, bu noktada, insan sağlığına uygun yapısı, maliyet avantajı, tedarik ve uygulama kolaylığı ile girişimcilerimize önemli bir fırsat sunuyor."

Moda tasarımcısı Arzu Kaprol da nonwowen kumaşın yeni bir teknolojik malzeme, hem de uygulama kolaylığı ile hazır giyim ve tekstil üretiminde çok önemli bir alternatif olduğunu söyledi.

Kaprol, "Türkiye, tasarım ve teknoloji alanında önemli bir oyuncu olmaya aday. Bu anlamda Mogul'un geliştirdiği patentli mikrofilament kumaşı Madaline, moda üretiminde önemli bir yenilik. Mogul için hazırladığımız Madaline koleksiyonu teknolojinin elyaf ve üretim boyutunda da ne kadar heyecan verici olabileceğini gösteriyor." diye konuştu.