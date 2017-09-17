400 adet üretilecek

İSTANBUL (AA) - 2018 yılında üretimine başlanacak Toyota Yaris'in performans odaklı versiyonu Yaris GRMN, on-line olarak satışa sunuldu ve modelin ön satışları 48 saat içinde tamamlandı.

Toyota açıklamasına göre, Yaris GRMN, Toyota'nın Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan Yaris WRC'den ilham alınarak Avrupalı tüketiciler için tasarlandı. 2018 yılının başında 400 adet üretilmesi planlanan otomobilin, henüz üretimine başlanmadan ön satışları kapandı.

Frankfurt Otomobil Fuarı'ndaki Toyota standının en ilgi çeken modellerinden biri olan üstün performansa sahip Yaris GRMN için 2015 yılından bu yana efsanevi Nürburgring Pisti'nde geliştirme çalışmaları yapıldı.

Standart modelden 24 mm daha alçak olan Yaris GRMN, 212 HP güç ve 250 Nm tork üreten 1.8 litrelik motoru kullanıyor ve segmentinin en güçlü modelleri arasında yer alıyor.

Gücünü 6 ileri manuel şanzımanla ön tekerleklere aktaran Yaris GRMN, 0-100 km/s hızlanmasını 6,3 saniyede gerçekleştiriyor. Aracın 230 km/s'lik maksimum hızı ise elektronik olarak sınırlandırılmış durumda. Bin 135 kilogram ağırlığa sahip Yaris GRMN, bu sayede sınıfının "en iyi güç/ağırlık" oranını sunuyor.

Yaris GRMN, hafif alaşım 17 inç BBS jantları, ortada konumlandırılan egzozu ile Toyota'nın yarış takımı GAZOO Racing'in beyaz, siyah ve kırmızıdan oluşan renklerine sahip.