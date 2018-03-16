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73 şubelik marketler zinciri Migros'un oldu

Migros ile Makro Marketler arasında devam eden görüşmeler sonuçlandı. Migros, 56 adet Uyum Market ve 17 adet Makro Market'i devraldığını açıkladı.

73 şubelik marketler zinciri Migros'un oldu

Migros ile Makro Marketler arasında devam eden görüşmeler sonuçlandı. Migros, 56 adet Uyum Market ve 17 adet Makro Market'i devraldığını açıkladı.

16 Mart 2018 Cuma 20:13
73 şubelik marketler zinciri Migros'un oldu

73 şubelik marketler zinciri Migros'un oldu


Bir dönemin en ünlü iki market zinciri Migros'a katıldı. Uyum ve Makro Marketler zinciri tüm şubeleri ile birlikte Migros çatısı altına girdiMigros'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile Makro Market A.Ş. arasında, Makro Market A.Ş. tarafından 53'ü İstanbul'da, 3'ü Tekirdağ'da işletilmekte olan toplam 56 adet Uyum mağazasının ve Antalya'da işletilmekte olan 17 adet Makro Market mağazasının kiralama ya da kira sözleşmelerinin devri yoluyla ve demirbaşlarının satın alınması suretiyle toplam 105.000.000 TL bedel karşılığında devralınması amacıyla sözleşme imzalanmıştır."


Migros, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Makro Marketler ile görüşmeler yapıldığını doğrulamış, ancak bunların henüz öngörüşme aşamasında olduğunu duyurmuştu.

Bugün yapılan açıklama ile devir işlemleri resmileşti.

ZOR DURUMA DÜŞMÜŞTÜ

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden Makro Market, yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca konkordato talebinde bulunmuştu. Makro ve Uyum marketlerini bünyesinde bulunduran Makro Market A.Ş’nin Türkiye genelinde 253 mağazası ve 6 bin 500 çalışanı bulunuyor.

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