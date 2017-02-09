Ekonomi:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Şubat 2017 Perşembe 08:51

AB'den vize şoku: Ege Adaları'na kapıda vize tarih oldu

Türk vatandaşlarına Ege Adaları'nda uygulanan kapıda vize uygulaması AB Komisyonu tarafından son verildi. Yunan turizmciler ayaklandı.

AB'den vize şoku: Ege Adaları'na kapıda vize tarih oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
AB'den vize şoku: Ege Adaları'na kapıda vize tarih oldu

Ege'deki Yunanistan'ın kontrolünde bulunan adalara Türk vatandaşlarının seyahatinde kolaylık sağlayan geçici vize uygulamasının kaldırıldığı belirtildi. Yunan basınında yer alan haberlerde, AB Komisyonu'nun "kapıda vize" olarak anılan uygulamaya yeni turizm sezonu için onay vermediği kaydedildi.

Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, söz konusu adaların milletvekillerine gönderdiği mektupta, bakanlığın tüm ısrarlarına rağmen kararın engellenemediğini ifade etti.

Vize işlemlerinin kolaylaştırılarak, bu karar sebebiyle oluşması beklenen sıkıntıların aşılması için Türkiye'deki konsolosluklara personel takviyesi yapılacağı ve vize başvurularında elektronik sistem kullanılacağı belirtildi.

Ayrıca, Brüksel'de bulunan Katrougalos'un, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile yaptığı görüşmede Türk turistlere özel vize uygulamasını gündeme getirdiği bildirildi.

"ADALAR TURİZMİNE BÜYÜK DARBE"

Avrupa Birliği'nin (AB) kararı özellikle adalardakilerin büyük tepkisine yol açtı. Midilli Belediye Başkanı Spiros Galinos, adaların göçmen krizi sebebiyle büyük bir yükün altında olduğunu, bu gelişmenin başta Midilli olmak üzere tüm adalarda turizme büyük bir darbe indireceğine dikkati çekti.

Kuzey Ege Eyalet Başkanı Hristianna Kalogiru, ada sakinlerinin endişelerine dikkati çekerek, tüm çözüm imkanlarının kullanılması çağrısında bulundu.

Midilli, Sakız, Rodos, İstanköy, Sömbeki, Sisam ve Meis adaları için 2012 yılından bu yana Nisan-Ekim ayları arasında geçerli olan uygulamayla Türk turistlerin adalara seyahatlerinde limanda vize verilerek önemli bir kolaylık sağlanıyordu. Turizm yetkililerine göre, söz konusu adalardaki ziyaretçilerin yarısı Türk turistlerden oluşuyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Benzin için 7 kuruşluk indirim geliyor Benzin için 7 kuruşluk indirim geliyor
PTT 2.500 personel alacak PTT 2.500 personel alacak
Varlık Fonu nedir Varlık Fonu nedir
Türkiye'nin devleri varlık fonuna devredildi Türkiye'nin devleri varlık fonuna devredildi
 32 sanığın şirketine kayyum atanıyor  32 sanığın şirketine kayyum atanıyor
Emekliye hangi bankalar promosyon veriyor Emekliye hangi bankalar promosyon veriyor
Yukarı Çık

Benzin için 7 kuruşluk indirim geliyor
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, benzine...

Haberi Oku