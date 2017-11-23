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AK Parti 81 ilde ekonominin nabzını tutacak

AK Parti, ekonominin nabzını tutmak için "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu" projesiyle, 81 ilde vatandaşın ekonomik beklentisi ve taleplerini dinleyecek çözüm önerilerini masaya yatıracak.

AK Parti 81 ilde ekonominin nabzını tutacak

AK Parti, ekonominin nabzını tutmak için "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu" projesiyle, 81 ilde vatandaşın ekonomik beklentisi ve taleplerini dinleyecek çözüm önerilerini masaya yatıracak.

23 Kasım 2017 Perşembe 12:18
AK Parti 81 ilde ekonominin nabzını tutacak

ANKARA (AA) - AK Parti, ekonominin nabzını tutmak için "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu" projesiyle, 81 ilde vatandaşın ekonomik beklentisi ve taleplerini dinleyecek çözüm önerilerini masaya yatıracak.

AK Parti'den edinilen bilgiye göre, Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkanlığınca, "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu" başlığıyla başlatılan proje kapsamında, 81 ilde ekonominin nabzı tutulacak.

Her ilin ayrı bir ekonomik gündemi olmasından yola çıkılarak, başlatılan projeyle 3 farklı kanaldan toplanan bilgiler, genel merkeze iletilecek. Yapılacak saha çalışmasının önemli bir ayağını anketler oluşturacak. Doğrudan halkla görüşmeler yapılarak, sokaktaki vatandaşın perspektifi, tercihi ve öncelikleri belirlenecek.

Anketlerde halka, şehirlerinde son 15 yıl içinde gerçekleşen projelerden kendilerini en çok memnun edenin hangisi olduğu, önümüzdeki süreçte şehirlerinde ne gibi yatırımların yapılması gerektiği, yatırım ve projelerin önünde ne gibi engeller bulunduğu sorulacak.

Anket sonuçlarına göre, şehirlerin ihtiyaç duyduğu, kalkınmayı hızlandıracak, ayrıca şehirleri cazibe merkezleri haline getirecek proje ve yatırımlar belirlenecek.

İş çevreleri, STK'lar ve üniversiteler ile görüşülecek

Tüm illerin sosyoekonomik farklar olmaksızın kalkınmasının hedeflendiği proje ile iş çevreleri, işadamları, ulusal ve uluslararası yatırımcılar, esnaf ve ticaret odaları temsilcileri, ilgili sivil toplum kuruluşları ile üniversite yöneticileri ve akademisyenlerin de bulunduğu gruplarla bir araya gelinecek. Yapılacak toplantılarla şehirlerin ekonomik beklentileri masaya yatırılacak.

Yaklaşık 10 milyon üyeye sahip ve politikalarını halkın beklentilerine göre belirleyen AK Parti'nin, halkın ekonomideki beklentilerini de ölçmek amacıyla başlattığı bu projenin bir diğer ayağını ise parti teşkilatları ile buluşma oluşturacak. Partinin il ve ilçe teşkilatları ile bir araya gelinerek, siyaseten önemli ekonomik konular görüşülecek.

Bingöl, Zonguldak ve Kırşehir ile başlayacak

24 Kasım Cuma günü, Bingöl, Zonguldak ve Kırşehir'de eş zamanlı olarak başlayacak proje 4 ay sürecek. 81 ildeki anket çalışmalarıyla vatandaşın, "2019'a doğru Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu" başlığıyla düzenlenen toplantılarla da hem STK'lar hem meslek kuruluşları hem üniversiteler hem de teşkilatların görüşü alınacak.

Bu üç hattan gelen bilgiler, genel merkeze iletilecek ve illerin öncelikleri ortaya konularak, ilgili bakanlıklarla beklenen yatırım ve projeler hayata geçirilecek.

Muhabir: Mümin Altaş

Anahtar Kelimeler:
Politika
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