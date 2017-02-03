Akaryakıtınız elektrik dağıtım şirketinizden

Elektrik dağıtım şirketleri promosyon yarışına girdiler.Elektrik faturanızı kontrol edin.Ve hizmet aldığınız elektrik firmasından promosyonlarının ne olduğunu sorun.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından daha önce 120 TL olan serbest elektrik faturası limitinin 2016 sonunda 82 TL’ye çekilmesinin ardından dağıtım şirketleri arasında tüketici kapma yarışı başladı. 8.4 milyon abonenin kendi elekrik dağıtım şirketini seçme hakkıyla birlikte elektrik dağıtım şirketleri sözleşmeler için çeşitli promosyonlar veriyor. Dağıtım şirketlerinin hepsi ilk ay elektrik faturası ödenmeyen kampanya düzenliyor.Firmalar müşterilerin bulunduğu bölgeye ve tüketimlerine göre yüzde 5 ile 15 arasında indirim de sağlıyor. İndirimin yanı sıra elektrik dağıtım şirketleri 8.4 milyon abonelik pastadan daha çok pay alabilmek için çeşitli fatura oranına göre promosyon çalışmaları yapıyor.Boğaziçi Elektrik iki ayrı kampanya düzenliyor. Tüketicilere 24 aylık sözleşme yapma karşılığında Petrol Ofisi Positive Card ile 150 TL’den 900 TL’ye kadar akaryakıt vereceğini ilan eden CLK Boğaziçi Elektrik bu promosyonu tüketicilerin fatura miktarına göre belirleyecek. Yine CLK Boğaziçi Elektrik ile 24 aylık sözleşme imzalayan aboneler isterlerse Acıbadem Mobil sağlık Sigortası’ndan 4 kişiye kadar sağlık sigortası hizmetinden yararlanabilecekler.Elektrik ise Artısı Mil Tarifesini seçen ilk 500 tüketiciye 10 bin Türk Hava Yolları uçuş mili hediye ediyor. Öte yandan Zorlu Elektrik ilk 2 ay fatura ödenmeyen sözleşmenin yanında grup şirketi Vestel tarifesine geçen tüketicilere ise fatura oranlarına göre Venüs akıllı telefon, Vestel TV, Vestel tablet veya Vestel klimaya ücretsiz sahip olabiliyor.Elektrik. Birçok tarife hazırlayan Aksa Elektrik, bir yıl zam yapılmayan, yüzde 8 indirim alınan ve ilk faturanın ödenmediği çeşitli promosyonlar sunuyor. Cerean Elektrik 130 TL ve üzerindeki faturalar için Migros’tan 150 TL’lik hediye çeki verirken, 220 Plus Elektrik ise N11.com’dan hediye çeki ve Anıtur’dan uçak bileti veriyor. İpragaz Elektrik ise ilk ay fatura ödememenin yanında sonraki aylarda enerji bedelinden yüzde 5 indirim ve 20 adede kadar enerji tasarruflu Philips LED ampul hediye ediyor.elektrik ise ev için 12, iş yeri için 24 ay kalma sözüne karşılık konut ve iş yeri sigortası promosyonu yapıyor. YEPAŞ Pazarlama Koordinatörü Arif Akşam, rekabetin liberal piyasaya yarayacağını belirterek “Bu durum rekabetçi piyasa yaratacak, hem sektöre hem de müşterilerimize faydalar sağlayacaktır” dedi.Tüketiciler Birliği (TB) Genel Başkanı Mahmut Şahin, elektrik dağıtım şirketlerinin promosyonlarının tüketicileri cezbettiğini ama sözleşme yaparken dikkatli olunması gerektiğini söyledi.diyen Şahin,dedi.Star