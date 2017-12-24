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'Alo'ya 9 ayda 37,6 milyar lira harcandı

Türkiye'de yılın dokuz ayında ses, data ve mesaj trafiğine 37 milyar 562 milyon lira harcama yapıldı.

'Alo'ya 9 ayda 37,6 milyar lira harcandı

Türkiye'de yılın dokuz ayında ses, data ve mesaj trafiğine 37 milyar 562 milyon lira harcama yapıldı.

24 Aralık 2017 Pazar 14:19
'Alo'ya 9 ayda 37,6 milyar lira harcandı

ANKARA (AA) - Arife Yıldız Ünal - Türkiye'de yılın dokuz ayında ses, data ve mesaj trafiğine yaklaşık 37,6 milyar lira harcandı.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2017 Yılı 3. Çeyrek Pazar Verileri Raporu"ndan yaptığı hesaplamalara göre, Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecileri, yılın dokuz ayında 29 milyar 24 milyon 870 bin 693 lira net gelir elde etti. Söz konusu işletmecilerin 2016'nın dokuz ayında net satış gelirleri 26 milyar 66 milyon 27 bin 908 lira olmuştu.

Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecileri haricindeki işletmecilerin net satış gelirleri de söz konusu dönemde yüzde 18,78 artışla 7 milyar 186 milyon 896 bin 213 liradan 8 milyar 537 milyon 106 bin 26 liraya yükseldi. Sektörün toplam net satış geliri de geçen yılın dokuz ayına göre yüzde 13 arttı. Böylece "alo"ya bu yılın ocak-eylül döneminde yaklaşık 37,6 milyar lira harcandı.

Söz konusu dönemde, toplam gelirlerin 7 milyar 121 milyon lirası Türk Telekom, 8 milyar 985 milyon lirası Turkcell, 7 milyar 975 milyon lirası Vodafone, 4 milyar 942 milyon lirası Avea ve 8 milyar 537 milyon lirası da diğer işletmeciler tarafından elde edildi.

Yılın dokuz ayında Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecileri yaklaşık 3 milyar lira, diğer işletmeciler ise yaklaşık 1,2 milyar lira yatırım yaptı.

Anahtar Kelimeler:
BTKCep Telefonu GörüşmesiEkonomiPazar Verileri
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