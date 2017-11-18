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Ayakkabı ihracatında yıl sonu hedefi 1 milyar dolar

AYSAD Başkanı Arpacı, "İhracat, 2016'da 708 milyon dolardı. Bu yılın sonuna kadar 1 milyar dolarlık ayakkabı ihracatı yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Ayakkabı ihracatında yıl sonu hedefi 1 milyar dolar

AYSAD Başkanı Arpacı, "İhracat, 2016'da 708 milyon dolardı. Bu yılın sonuna kadar 1 milyar dolarlık ayakkabı ihracatı yapmayı hedefliyoruz." dedi.

18 Kasım 2017 Cumartesi 12:16
Ayakkabı ihracatında yıl sonu hedefi 1 milyar dolar

İSTANBUL (AA) - Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Ömer Kadir Arpacı, ayakkabıda ihracatın 2016'da 708 milyon dolar olduğunu belirterek, bu yılın sonuna kadar 1 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Arpacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayakkabı sektöründe ithalatın geçen yıla göre aynı kaldığını söyledi.

Arpacı, "İhracat, 2016'da 708 milyon dolardı. Bu yılın sonuna kadar 1 milyar dolarlık ayakkabı ihracatı yapmayı hedefliyoruz. Yan sanayi olarak bakarsak, ihracatta kullanılan malzemenin yerli tedarik oranı yüzde 80. Ayakkabı üretiminde ithal malzeme oranı yüzde 10 gibi düşük bir oranda." dedi.

Türkiye ayakkabı sektöründe dünyada 7. sırada

Dünyada ayakkabı sektörünün 140 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu belirten Arpacı, Türkiye ayakkabı sektöründe dünyada 7. sırada yer aldığını kaydetti.

Türkiye'de ihracat dahil ayakkabı sektörü hacminin 6-7 milyar dolar civarında olduğunu bildiren Arpacı, bu rakamın 5-5,5 milyar dolarını ayakkabı yan sanayicilerinin ürettiğini söyledi.

Arpacı, Türkiye'nin bu yıl en çok ayakkabı sattığı ülkenin Irak olduğunu, bu yıl geçen yıla kıyasla Rusya'ya ayakkabı ihracatının yüzde 120 arttığını hatırlattı.

2014'te ayakkabı ithalatına ek vergi geldiğini anımsatan Arpacı, bu uygulamanın sektöre katkı yaptığını, yurt içinde ayakkabı üretiminin artığını dolayısıyla yan sanayide de olumlu gelişmeler olduğunu aktardı.

"Avrupa'da artık kullan-at ayakkabı gibi bir trend var"

Dünyada ayakkabı modasının çok çabuk değiştiğini bildiren Arpacı, şunları kaydetti:

"Avrupa'da artık kullan-at ayakkabı gibi bir trend var. Ucuz ama modaya uygun ayakkabılar üretiliyor. Bir sezon giyilip atılıyor bu tür ayakkabılar. Yan sanayici için üretim artığı olumlu bir durum ama katma değer açısından kötü. Türkiye olarak biz kundura türü deri ayakkabıda dünyada iddialıyız. En çok ayakkabı üreten ve ihraç eden ülke Çin ama onlarda deri ayakkabı üretimi az."

"Shoeman projemiz, Endüstri 4.0’dan 5.0’a uzanan bir yaklaşım"

Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV)ZBaşkanı Tan Erdoğdu da AB Erasmus Projeleri kapsamında gerçekleştirecekleri Shoeman projesinin, 306 bin avroluk bütçesiyle, 206 proje başvurusundan hibe desteği almaya hak kazanan 26'sının arasında en yüksek limitli 3. proje olduğu bilgisini paylaştı.

Erdoğdu, “Shoeman projemiz, küresel platformda ayakkabı endüstrisinin teknolojik ve yeni metodolojilere uygun gelişmesine paralel, yeni nesil yöneticiler yetiştirme programı, Endüstri 4.0’dan 5.0’a uzanan bir yaklaşım.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
AyakkabıAYSADEkonomiIhracatÖmer Kadir Arpacı
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