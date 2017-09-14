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Badem ekiyor 'burs biçiyorlar'

Anadolu OSB, bölge alanına ektiği badem ağaçlarının meyvesinin satışından elde ettiği gelirle mesleki eğitim alan öğrencileri okutuyor.

Badem ekiyor 'burs biçiyorlar'

Anadolu OSB, bölge alanına ektiği badem ağaçlarının meyvesinin satışından elde ettiği gelirle mesleki eğitim alan öğrencileri okutuyor.

14 Eylül 2017 Perşembe 16:58
Badem ekiyor 'burs biçiyorlar'

ANKARA - Tuba Şahin

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB), bölge alanına ekilen badem ağaçlarının meyvelerinin satışından elde ettiği gelirle teknik eğitim alan öğrencilere burs sağlıyor.

Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, AA muhabirine, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Anadolu OSB'nin eğitime verdiği önemi anlattı.

Tuncay, mesleki ve teknik eğitimi desteklemede kullanmak üzere 65 bin metrekarelik alana badem ektiklerini belirterek, söz konusu alana bin 764 badem ağacı diktiklerini, bu rakamın da şehrin Çanakkale Savaşları'nda verdiği şehit sayısını sembolize ettiğini kaydetti.

"Mesleki eğitim Türkiye’nin hala önemli problemlerinden biri"

Ekonomik değeri yüksek ağaçlar dikerek eğitime destek verdiklerinin altını çizen Tuncay, "Mesleki eğitim Türkiye’nin hala önemli problemlerinden biri. Biz de buraya katkı sağlayalım diye düşündük. Bu yıl ikinci ürünümüzü alıyoruz. Geçen yıl yaklaşık bir ton civarında badem topladık." diye konuştu.

Tuncay, burs verdikleri öğrencilerin özellikle başarılı ve orta gelir grubundan olmasına dikkat ettiklerini belirterek, "Geçen yıl yapılan badem satışıyla 26 öğrenciye destek verdik. Bu sene bu sayıyı 40'a çıkarmayı planlıyoruz ve giderek sayıyı artırmaya çalışıyoruz. Şu anda ağaç sayımız 2 bin 500'e çıkardık. Ayrıca altyapı olmayan yol kenarlarına ceviz ağacı dikmeye başladık. Bu proje başarılı olursa birileri bundan feyz alarak benzer projeler yapsın istedik." ifadelerini kullandı.

Bademlerin en yüksek fiyattan satışını gerçekleştirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Tuncay, geçen yıl bademden elde edilen gelirin yaklaşık 30 bin lira olduğunu kaydetti.

Hedef bin öğrenci

Uzun vadede bin öğrenciye burs vermeyi hedeflediklerini vurgulayan Tuncay, bölgede sürekli eğitim merkezi kurarak vatandaşları kısa zamanda meslek sahibi yapabilen bir yapı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Tuncay, bu şekilde işsizliğe de çare bulmuş olacaklarını belirterek, "Hem bulunduğumuz bölgedeki işletmelerin istihdamına katkı sağlamış olacağız hem de kaliteli eleman bulmasına yardımcı olmuş olacağız." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Anadolu OSBBursTürkiye
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