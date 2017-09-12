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Bakan Arslan Fatih Sultan Mehmet tablosunu seslendirdi

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bellini’nin dünyaca ünlü Fatih Sultan Mehmet tablosuna ses verdi - Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Doany: - "Bu dönem benim için gerçekten çok heyecan verici. Sesli kitap projeleri var. Sesli ve betimlemeli filmler, resimler var"

Bakan Arslan Fatih Sultan Mehmet tablosunu seslendirdi

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bellini’nin dünyaca ünlü Fatih Sultan Mehmet tablosuna ses verdi - Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Doany: - "Bu dönem benim için gerçekten çok heyecan verici. Sesli kitap projeleri var. Sesli ve betimlemeli filmler, resimler var"

12 Eylül 2017 Salı 14:39
Bakan Arslan Fatih Sultan Mehmet tablosunu seslendirdi

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Telekom'un "Tablolar Konuşuyor" sergisinde, Bellini’nin dünyaca ünlü Fatih Sultan Mehmet tablosuna sesiyle hayat verdi.

Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom’un, sosyal sorumluluk projesi Telefon Kütüphanesi kapsamında hazırladığı, Türkiye’nin görme engellilere yönelik ilk betimlemeli resim sergisi "Tablolar Konuşuyor", İstanbul’da kapılarını açtı.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany’nin ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta, ünlü isimler tarafından sesli betimleme yöntemiyle seslendirilen 20 ünlü tablo sergilendi.

Tablolar Konuşuyor projesine, medya, sanat ve siyaset dünyasından isimler de sesleriyle destek verdi. Bu isimler arasında yer alan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gentile Bellini’nin Londra’daki Ulusal Galeri’de sergilenen Fatih Sultan Mehmet tablosunu seslendirdi.

Projede yer alan diğer isimler ise Haluk Bilginer, Mustafa Sandal, Jülide Ateş, Nazlı Çelik, Arda Türkmen, Gülay Afşar, Cem Öğretir, Özge Uzun, Şeref Oğuz ve Arzum Onan oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, internet sayesinde her şeye ulaşabilirliğin kolay olduğunu belirterek, "Bu nedenle de internet erişimi üzerine daha sıkı çalışıyoruz ki her gelir grubundan insan internete erişebilsin. Aynı şekilde her yaş grubunun internete erişimi de çok önemli. Yaşlı insanların aileleriyle iletişim sağlamaları için de internet erişimi önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Doany, engelli bireylerin de teknoloji sayesinde artık birçok şeye ulaşabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu dönem benim için gerçekten çok heyecan verici. Sesli kitap projeleri var. Sesli ve betimlemeli filmler, resimler var. Özellikle 'İnternetle Hayat Kolay' projemiz 30 binden fazla insana eğitim sağlayarak çok daha iyi bir seviyeye geldi. Bu eğitimleri alan kişiler ülkenin daha ücra yerlerinde, küçük köylerde yaşayan kişiler. Bu şekilde çok basit fikirlerle, çok düşük maliyetlerle kendi işlerini de geliştirebiliyorlar."


- Görme engelli ressam Eşref Armağan’dan performans


Doğuştan görme engelli olmasına rağmen perspektif kurallarına uygun resimlerle dikkatini çeken ressam Eşref Armağan da gala gecesine canlı performansıyla katıldı. Herhangi bir resim eğitimi almadığı halde, maket modellerine parmak uçlarıyla dokunarak nesneleri resmetme yeteneğine sahip olan Armağan'ın, bir masa telefonunu canlı olarak tuvale yansıttığı performansı ilgi gördü.

Türk Telekom’un sanatta engelleri kaldırmak üzere hizmete sunduğu Tablolar Konuşuyor sergisi 17 Eylül’e kadar Uniq İstanbul’da ücretsiz ziyaret edilebilecek. Serginin, İstanbul’un ardından Türkiye’nin farklı illerinde de sanatseverle buluşturulması hedefleniyor. Görme engelliler, bu eserlere ayrıca Telefon Kütüphanesi kapsamında sabit telefonlar ve projenin mobil uygulaması üzerinden de ulaşabilecek.

Anahtar Kelimeler:
Tablolar KonuşuyorTürk Telekom
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