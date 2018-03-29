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Bakan Elvan büyüme rakamlarını değerlendirdi

Kalkınma Bakanı Elvan, 2017'de elde edilen büyümenin önemli bir başarı olduğunu belirterek, "Bu performans ekonomimizin gücü, dayanıklılığı ve istihdam oluşturma kapasitesi açısından oldukça önemli bir göstergedir" dedi.

Bakan Elvan büyüme rakamlarını değerlendirdi

Kalkınma Bakanı Elvan, 2017'de elde edilen büyümenin önemli bir başarı olduğunu belirterek, "Bu performans ekonomimizin gücü, dayanıklılığı ve istihdam oluşturma kapasitesi açısından oldukça önemli bir göstergedir" dedi.

29 Mart 2018 Perşembe 16:08
Bakan Elvan büyüme rakamlarını değerlendirdi

ANKARA (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılına ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 7,4'lük güçlü büyüme ile 2013'ten sonraki en iyi performansına ulaştığına dikkati çeken Elvan, ayrıca yılın son çeyreğindeki yüzde 7,3'lük büyümenin piyasa beklentilerinin üstünde olduğunu kaydetti.

Elvan, gerçekleşen büyüme rakamlarını önemli bir başarı olarak nitelendirerek, "Bu başarıda hükümetimizce zamanında devreye konulan tedbirler ve bunların kararlı bir şekilde uygulanması büyük bir paya sahiptir. Geldiğimiz noktada Türkiye ekonomisi büyümesi ile G-20 ülkeleri içerisinde zirvede, OECD ülkeleri arasında ise ikinci sırada yer almıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyümenin bileşenlerinin güçlü, sağlıklı ve kapsayıcı bir tabloyu ortaya koyduğunu belirten Elvan, şu bilgileri verdi:

"Dördüncü çeyrekte büyümenin temel kaynaklarına üretim yönünden bakıldığında sanayi sektörü (yüzde 8,8 büyüme hızı/katkısı 1,8 puan) ve inşaat dahil hizmetler sektörünün (yüzde 7,6 büyüme hızı/katkısı 4,7 puan) temel itici güç olduğu görülmektedir. Aynı dönem talep yönünden incelendiğinde ise özel tüketim (yüzde 6,6 artış/katkısı 4,1 puan) ve toplam sabit sermaye yatırımları (yüzde 6 artış/katkısı 1,8 puan) öne çıkmaktadır. Makine-teçhizat yatırımı bu dönemde yüzde 8,3 artarak büyümeye 1 puan katkıda bulunmuştur. Hiç şüphe yok ki bu gelişme 2018 yılı büyümesine de olumlu yönde yansıyacaktır.

Yıllık yüzde 7,4'lük büyüme performansı üretim açısından oldukça güçlü bir yapıyı ortaya koymaktadır. Sanayi sektöründe yüzde 9,2 (katkısı 1,8 puan), inşaat dahil hizmetler sektöründe yüzde 7,7 (katkısı 4,8 puan) ve tarımda yüzde 4,7 (katkısı 0,3 puan) oranında yüksek bir büyüme gerçekleşmiştir. Talep açısından ise özel tüketim yüzde 6,1 (katkısı 3,7 puan) ve sabit sermaye yatırımları yüzde 7,3 (katkısı 2,2 puan) artışla yıllık büyümeye katkıda bulunmuştur. 2016 yılına kıyasla 2017 yılında büyüme hızı açısından 3 katın üzerinde bir sabit sermaye yatırımı ve 10 katın üzerinde mal ve hizmet ihracatı artışı gerçekleşmiştir. Bu performans ekonomimizin gücü, dayanıklılığı ve istihdam oluşturma kapasitesi açısından oldukça önemli bir göstergedir."

Anahtar Kelimeler:
2017BüyümeEkonomiLütfi Elvan
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