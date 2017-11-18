Balık çiftliklerinde son durum ; Türk Kültür balıkçılığının dünü bugünü yarını

Türkiye'de kaç balık çiftliği var?

Balık çiftlikleri nerelere kurulabilir?

Balık çiftliği kurmak için nereden izin alınmalı?

Balık çiftliği üretimi ne kadar?

Balık çiftliklerinde toplam kaç kişi çalışıyor?

Balık çiftliklerinde hangi tür yemler kullanılıyor?

Kültür balıkçılığı yapılan alanların denetimini kim yapıyor? Denetim ölçüleri neler?

Hangi illerde balık çiftlikleri kurulabiliyor?

Balık çiftliklerinde hangi tür balıklar üretiliyor?

Çiftlik için üretilen yavru balıkları nereden bulabiliriz?

Bir balık çiftliği kurmanın maliyeti nedir?

Merak edilenler ve sektörle ilgili bilinmesi gerekenler yarın iyigunler.net'te

Türkiye'de kültür balıkçılığı üretim alanları, 12 bakanlığın kurduğu komisyon tarafından belirlendi...



Türkiye'de üretilen kültür balıkları içinde alabalıkların tamamı, çupra ve levrek'in ise yüzde 60'ı ihraç ediliyor…

Türkiye 59 ülkeye kültür balığı ihraç ediliyor…

Son dönemde ABD ve Rusya, kültür balığı ihracatı için parlayan yıldız olarak öne çıkıyor…

İhraç edilen balıkların yüzde 70'i AB ülkelerine gidiyor.

Türkiye, Japonya pazarı için Karadeniz Somonu üretiyor, bu konuda yeni yatırımlar yapılıyor.

Türkiye yavru balık üretiminde dünya lideri…

Kültür balıklarının tüketilmesi konusunda AB ülkeleri ile ABD ve gelişmiş diğer ülkeler daha çok rağbet ederken, Türkiye'de durum farklı…

Et, süt, sebze ve meyvede kültür ürünleri mutfakta baştacı edilirken kültür balığının mutfaklara girmekte zorlanması üretici şirketleri düşündürüyor.

Kültür balığı üretiminde 10 bin kişiye doğrudan iş sahası açılırken, balık çiftlikleri etrafında nesli tükenmekte olan çok sayıda balık ve sünger türleri yeniden hayat buldu.

Balık üretiminde kullanılan yemlerin tamamı organik... Üstelik oldukça pahalı…

Balık beslenmesinde yemleme dalgıçlar ve kameralar tarafından sürekli izleniyor.

Balık yağı, balık unu, soya küspesi, buğday unu, mısır gluteni ve vitamin mineral karışımları balık yeminde kullanılıyor.