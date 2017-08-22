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Bankacılık dışı finans sektörünün büyüklüğü 120 milyar TL oldu

Bankacılık dışı finans sektörünün aktifleri 2017'nin ilk yarısında yüzde 19,5 artışla 120 milyar TL'ye, net karlılığı ise yüzde 28,6 artışla 1 milyar 334 milyon TL’ye ulaştı.

Bankacılık dışı finans sektörünün büyüklüğü 120 milyar TL oldu

Bankacılık dışı finans sektörünün aktifleri 2017'nin ilk yarısında yüzde 19,5 artışla 120 milyar TL'ye, net karlılığı ise yüzde 28,6 artışla 1 milyar 334 milyon TL’ye ulaştı.

22 Ağustos 2017 Salı 14:13
Bankacılık dışı finans sektörünün büyüklüğü 120 milyar TL oldu

İSTANBUL (AA) - Bankacılık dışı finans sektörünün aktifleri 2017'nin ilk yarısında yüzde 19,5 artışla 120 milyar TL'ye, net karlılığı ise yüzde 28,6 artışla 1 milyar 334 milyon TL’ye ulaştı.

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerini temsil eden Finansal Kurumlar Birliği (FKB), 2017 yılının ilk 6 aylık dönemi itibarıyla her üç sektöre ait konsolide verilerini açıkladı. FKB verilerine göre, üç sektörün 2017'nin ilk yarısında 2016'nın aynı dönemine kıyasla, aktif toplamı yüzde 19,5 artışla 120 milyar TL'ye, işlem hacmi yüzde 18,4 artışla 91 milyar TL’ye, faaliyet konusu alacakları yüzde 20,1 artışla 109 milyar TL’ye yükselirken, öz kaynak büyüklüğü yüzde 18,1 artışla 17 milyar TL’ye, net karlılığı ise yüzde 28,6 artışla 1 milyar 334 milyon TL’ye ulaştı.

FKB Başkanı Mehmet Cantekin, FKB’nin 2017 yılı 6 aylık konsolide verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu basın toplantısındaki konuşmasında, Türkiye’de sağlanan istikrar ortamıyla birlikte ekonomide yaşanan güzel gelişmelerin meyvelerini tüm finans kesimi olarak toplamaya başladıklarını ifade etti.

Sektörün alacakları 47 milyarı aştı

Mehmet Cantekin FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin olarak finansal kiralama sektörünün alacaklarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,1 artarak 47 milyar TL seviyesini aştığını bildirdi.

"Sektörde yıllık yüzde 20 büyüme bekliyorum"

Cantekin, "Sektörde ciddi bir canlılık var. Beklediğimiz bazı düzenlemelerin hayata geçirilmesi bizim için çok kritik. 2017 yılının tamamı için de çok iyimseriz, yüzde 20'ler seviyesinde büyüme oranını yakalamayı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Ali Atar

Anahtar Kelimeler:
2017 Yılının Ilk 6 Aylık DönemiEkonomiFaktoringFinansal KiralamaFinansal Kurumlar Birliği (FKB)Finansman
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