Bankalardan tarihin en iyi başlangıcı

İSTANBUL - MURAT BİRİNCİ

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre bankalar 4 milyar 537 milyon liralık net karla en yüksek ocak ayı rakamını elde etti. Sektör geçen yılın ilk ayında 3 milyar 698 milyon lira net kar sağlayarak, karını yüzde 22,7 artırdı.

Verilere göre, bankaların ocakta elde ettiği toplam faiz geliri, 2017'nin aynı ayına göre yüzde 27,9 arttı. Ocak 2017'de 18,8 milyar lira olan bankaların faiz geliri, bu yılın ilk ayında 24,1 milyar liraya yükseldi.

Bankalar yılın ilk ayında kredilerden 19,4 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 4,4 milyar lirası tüketici kredilerinden, 819 milyon lirası kredi kartlarından, 2,9 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 11,3 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

Bankaların taksitli ticari kredilerden aldığı faiz ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55 artış gösterdi.

Bankalar faize 13,5 milyar lira ödedi

Sektörün toplam faiz gideri, bu yılın ilk ayında 2017'nin aynı ayına göre yüzde 38,7 artarak 13,5 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı yüzde 40,7 artışla 9,4 milyar liraya ulaştı.

Sektörün toplam faiz giderlerinin yüzde 69,8'i mevduata ve yüzde 10,3'ü bankalara verilen faizlerden oluştu.

Bankaların net faiz geliri, ocakta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,3 artarak 10,5 milyar lirayı aştı. Bankaların faiz dışı geliri 6,6 milyar lira oldu

BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri ocakta 2017'nin aynı ayına göre yüzde 51 artarak 6,6 milyar lira oldu. Faiz dışı gelirler içinde yer alan kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 11,4 oldu. Ücret ve komisyonlardan elde edilen gelir geçen yılın ocak ayına göre yüzde 11,2 artarak 753 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ocakta nakdi krediler üzerinden alınan ücret ve komisyonların tutarı 341 milyon lira, gayrinakdi krediler üzerinden alınanların tutarı da 412 milyon lira olarak hesaplandı.

Bankaların verdiği hizmetler üzerinden elde ettiği gelir ilk ayda 2,5 milyar lirayı aştı. Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin toplam faiz dışı gelirler içindeki payı da yüzde 38,1 olarak kayıtlara geçti.

Personel gideri 2,2 milyar lira

BDDK verilerine göre, bankaların toplam faiz dışı giderleri ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,1 artarak 8,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Faiz dışı giderlerin yaklaşık 3'te biri personel giderlerinden oluştu. Söz konusu gider, ocakta yüzde 15,3 artışla 1,9 milyar liradan 2,2 milyar liraya yükseldi.

Ocak sonu itibarıyla bankaların verdiği ücret ve komisyonların tutarı 667 milyon lira, diğer faiz dışı giderler de 2,2 milyar lira oldu.

Türk bankacılık sektörü, 2017'de 49 milyar 122 milyon lira net dönem karı elde etmişti. Söz konusu rakam, 2016'ya kıyasla yüzde 30,9 artışa işaret etmişti. Bankalar, 2016 yılında 37 milyar 530 milyon lira net kar sağlamıştı.

