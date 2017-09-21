Başak Traktör ilk beşi hedefliyor

GAZİANTEP (AA) - Sanko Holding İş ve Tarım Makinaları Grup Başkanı Sami Konukoğlu, “2012 yılında satın aldığımız Başak Traktör'e beş yılda 180 milyon dolarlık yatırım yaptık. 35’inci sıradan ilk 10 firma arasına yükseldik. Hedefimiz ilk beş firma arasına girmek.” ifadesini kullandı.

Konukoğlu, yazılı açıklamasında, pazar payını artırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, Başak Agri ile tarlalarda, bağlarda, bahçelerde ve seralarda toprağın bereketini, çiftçinin kazancını arttıracaklarını belirtti.

Başak Traktör'ün temellerinin 1914 yılında atıldığını ifade eden Konukoğlu, şirketin, 103 yıldır hem teknolojisini geliştirdiğine hem de ulaşılabilirliğini arttırdıklarına dikkati çekti.

Türkiye’de ilk pulluk, tırmık, motopomp, tınaz makinaları, at arabaları ve tüm ekipmanların yedek parçalarının üretiminin bu işletmede gerçekleştirildiğine işaret eden Konukoğlu, “1950’li yılların başında Türkiye’nin ilklerinden olan gezici servis hizmeti verildi. İlk traktör üretimi 1962 yılında yapıldı. 1978 yılında projesi ve mühendisliği tamamen Türk mühendis ve teknik ekiplerince yapılan ilk yerli şanzıman ve motora sahip Başak 12 ve Başak 17 model traktörler imal edilerek çiftçinin hizmetine sunuldu. Başak’ın şanzımanıyla, motoruyla, her şeyiyle ilk yerli traktör üretimini gerçekleştirerek Türkiye, tarım tarihindeki yerini aldı.” değerlendirmesinde bulundu.

İşletmeyi ve iş yapış sistemini yeniden yapılandırdıklarını dile getiren Konukoğlu, şunları kaydetti:

“Fabrikayı, teknolojisiyle sektörde örnek ve uluslararası standartlara uygun bir ‘teknoloji üssü’ haline getirdik. Grup stratejimiz olarak, bulunduğumuz sektörlerde Türkiye genelinde ilk sıralarda yer almayı hedefleriz. Başak’ta yaptığımız yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamımızı geliştirip sizlerin aracılığı ile çiftçinin hizmetine sunuyoruz. Başak’ın yeni modelleri sektörün gözbebeği haline geldi. Üretim kapasitemiz yılda 10 bin adet traktöre ulaştı. Traktördeki iddiamızı, Basak Agri olarak tarım ekipmanları alanında da sürdüreceğiz. Bir asrı aşan tecrübemizi kullanarak, pazar payımızı artıracağız. Yerli Başak’ı ‘dünya markası’ haline getirerek üretimi, ihracatı ve dolayısıyla istihdamı artırmayı öngörüyoruz. 2012 yılında satın aldığımız Başak Traktör'e beş yılda 180 milyon dolarlık yatırım yaptık. 35’inci sıradan ilk 10 firma arasına yükseldik. Hedefimiz ilk beş firma arasına girmektir."