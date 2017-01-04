Başbakan Yıldırım müjdeyi verdi

Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü’nde bugün esnafları ağırladı.Verecekleri 15 bin kişilik KOSGEB kredisi için 250 bin başvuru yapıldığını söyleyen Başbakan Yıldırım şartları yerine getirenin herkesin krediden yararlanağını söyledi.
Yıldırım ayrıca sicil affının ise bu hafta Meclis’te görüşüleceğini söyledi.Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti.”Değerli kardeşlerim bizim esnafımız dünyada benzeri görülmemiş köklü bir tarihe sahiptir.Bizim esnafımız ekonomimizin, ticari hayatımızın bel kemiği olmuştur. Sosyal hayatta, siyasette, ülkenin geleceğinde belirleyici esnaf. Esnafın kanaat kültürü, yardımlaşma ve dayanışma ruhu medeniyetimizin en temel dayanağıdır. sabahleyin dükkanına gelen müşteriye “Komşum henüz siftah etmedi, oradan alışveriş yapın” tavsiyesinde bulunan bir gelenekten geliyoruz. Bizim esnafımız sabah kepenkini açarken besmele çeker, akşam da şükürle kapatır ve evine gider. Mütevekkil insandır. Bizim esnafımız hırsı, tamahı, sınırsız kar etme arzusunu yenmiş, iş ahlakından zerre kadar taviz vermeyen esnaftır. Türkiye eğer yaşadığı onca sıkıntıyı, badireyi en ağır ekonomik krizleri bütünlük içerisinde aşabildiyse inanın ki burada, sizin sağlam duruşunuzun çok katkısı var. Türkiye’de çalışan nüfusun yüzde 70’ini, Türkiye’deki tüccari hayatın yüzde 90’ını, ihracatın yüzde 502’sine yakın kısmını üreten ve Türkiye’nin geleceğini inşa eden, sesi fazla çıkmayan ama sessiz ve derinden ülkenin ekonomik hayatını ayakta tutan vefakar, cefakar bir toplulukla karşı karşıyayım. Esnafımız da, sanatkarımız da, sizlerle her zaman gurur duyduk, gurur duymaya da devam edeceğiz.Kredi kullanabilen kooperatif sayısını 402’den 894’e yükselttik.Kredi kullanan esnaf sayısı 63 binden 430 bine çıkmış. Kadın kooperatifleri projesini başlattık. Değerli kardeşlerim, şimdi bir milyonun üzerinde 60 milyar lira kredi kullandırdık. Eskiden bu rakam neydi, 2 milyar bile yoktu. Nereden nereye, bunun da yarı faizini devlet olarak biz karşılıyoruz. Bir konu var, esnafa bir yıl ödemesiz üç yıllık bilim, sanayi, teknoloji bakanlığımız bir destek veriyor. Bir kaynağı var, 2016 yılı için 15 bin esnafımız yararlanacak. Ancak müracat 250 bine dayandı. Ne yapmamız lazım? Vatandaş şunu bilmez, 15 bin kişiye verilecek, niye bu kadar müracat ettiniz diyemez. O şartları sağlayan kim olursa olsun bunu vereceğiz, böyle bir sınırlama olmaz. Şartlara bakacağız, tutturan kim varsa vereceğiz. 15 binin üzerine o kaynak çıkacak, gerekirse başka kaynaklardan bulacağız. Esnafımızın bu konudaki beklentisi karşılanacak."