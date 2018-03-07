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BDDK'dan Turk Elektronik Para'ya izin

BDDK, Turk Elektronik Para AŞ'ye üye iş yerleriyle anlaşma yapan kuruluş olarak faaliyette bulunmasına izin verilmesi kararlaştırıldı.

BDDK'dan Turk Elektronik Para'ya izin

BDDK, Turk Elektronik Para AŞ'ye üye iş yerleriyle anlaşma yapan kuruluş olarak faaliyette bulunmasına izin verilmesi kararlaştırıldı.

07 Mart 2018 Çarşamba 10:01
BDDK'dan Turk Elektronik Para'ya izin

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Turk Elektronik Para AŞ'ye üye iş yerleriyle anlaşma yapan kuruluş olarak faaliyette bulunmasına izin verilmesi kararlaştırıldı.

BDDK'nın Turk Elektronik Para AŞ'ye ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, "Kurul Başkanlığının incelemeleri sonucunda, Turk Elektronik Para AŞ'ye 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 4'üncü maddesi ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'in 11'inci maddesi çerçevesinde üye iş yerleri ile anlaşma yapan kuruluş olarak faaliyette bulunma izni verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Belgin Yakışan

Anahtar Kelimeler:
BDDKEkonomiTurk Elektronik Para AŞ
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