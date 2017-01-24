BEDAŞ genel müdürü görevinden alındı

BEDAŞ genel müdürü Mehmet İslamoğlu Nisan 2015’ten beri üstlendiği genel müdürlük görevini bugün Murat Yiğit’e devrediyor.
Mehmet İslamoğlu’nın görevden alınmasının nedeninin son zamanlarda İstanbul Avrupa Yakası’nda yaşanan elektrik kesintileri olabileceği iddia ediliyor.
Sözcü’nün haberine göre Mehmet İslamoğlu CLK Enerji bünyesinde bulunan Akdeniz,Çamlıbel ve Boğaziçi bölgelerinin Dağıtım Grubu Koordinatörlüğü’nü üstlenecek.
CLK Enerji konu hakkında şu açıklamayı yaptı.
"Elektrik dağıtım ve perakende sektöründe Boğaziçi, Uludağ, Akdeniz ve Çamlıbel dağıtım ve perakende şirketlerinin üst çatısı olan CLK Enerji, 28 Ekim 2016 tarihi itibarıyla farklı stratejilere odaklanabilmek için hisseleri yeniden yapılandırma kararı aldı. Bu karara bağlı olarak 10 Ocak 2017 tarihinde CLK Akdeniz Elektrik Perakende ve Satış A.Ş. Genel Müdürü Halit Bakal CLK Boğaziçi Elektrik ve Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü olurken; bugün açıklandığı üzere Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Murat Yiğit, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü görevine; Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü olan Mehmet İslamoğlu ise Akdeniz, Çamlıbel ve Boğaziçi bölgelerinin Dağıtım Grubu Koordinatörlüğü görevine getirilmiştir.Bu değişiklik "görevden alma” olmayıp CLK Enerji’nin yeniden yapılanma çalışmalarının bir parçasıdır"
Murat Yiğit kimdir?
BEDAŞ'ta Mehmet İslamoğlu’nun yerine genel müdür olarak göreve başlayacak Murat Yiğit, 1974 yılında Elazığ'da doğdu. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan MBA'ini tamamlayan Yiğit, 1998'de İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Müdürlüğü'nde iş hayatına başladı.
Murat Yiğit, 2000 yılında BEDAŞ'ta kariyerine çeşitli kademelerde devam etti. Ardından 2012- 2013 yılları arasında AYEDAŞ'ta Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getirdi. 2013'te özelleştirme sonrası Enerjisa bünyesine geçen AYEDAŞ'ta Ar-Ge Koordinatörü olarak da yer alan Yiğit, 2014 yılından bu yana Antalya, Burdur ve Isparta illerinin elektrik dağıtım hizmetini yürüten AEDAŞ'ta genel müdür olarak çalışıyordu.