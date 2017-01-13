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13 Ocak 2017 Cuma 11:40

Benzin ve Motorine zam

Benzin ve Motorin fiyatları bu akşam zamlanıyor.Benzin böylelikle bir hafta 2 kere zam görmüş olacak.

Benzin ve Motorine zam
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Benzin ve Motorine zam
   Benzin ve Motorin fiyatlarına bu akşamdan geçerli olmak üzere ciddi oranda zam geliyor.PÜİS Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 14 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 14 kuruş,motorinde ise 12 kuruş zam beklenmektedir denildi.Benzin fiyatlarına iki gün önce de bir zam yapılmıştı.11 Ocak 2017 tarihinde benzine 7 kuruşluk bir zam gelmişti.Gelecek bu yeni zamla benzin bir hafta içinde 21 kuruş zamlanmış olacak.Yeni fiyatıyla benzin İstanbul'da 5 lira 26 kuruş,Ankara'da 5 lira 31 kuruştan satılacak.






 
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