Benzin ve Motorine zam

Benzin ve Motorin fiyatlarına bu akşamdan geçerli olmak üzere ciddi oranda zam geliyor.PÜİS Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 14 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 14 kuruş,motorinde ise 12 kuruş zam beklenmektedir denildi.Benzin fiyatlarına iki gün önce de bir zam yapılmıştı.11 Ocak 2017 tarihinde benzine 7 kuruşluk bir zam gelmişti.Gelecek bu yeni zamla benzin bir hafta içinde 21 kuruş zamlanmış olacak.Yeni fiyatıyla benzin İstanbul'da 5 lira 26 kuruş,Ankara'da 5 lira 31 kuruştan satılacak.