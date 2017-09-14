Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108466
ALTIN
146.904
DOLAR
3.4534
STERLİN
4.5548
EURO
4.1083
Trabzonspor forma satışında rekora koşuyor
Trabzonspor forma satışında rekora koşuyor
Portekiz basınından Beşiktaş'a övgü
Portekiz basınından Beşiktaş'a övgü
Genç sporcunun hedefi olimpiyatlar
Genç sporcunun hedefi olimpiyatlar
İspanyollar atıyor, Chelsea kazanıyor
İspanyollar atıyor, Chelsea kazanıyor
MotoGP'de 2018 sezonu takvimi açıklandı
MotoGP'de 2018 sezonu takvimi açıklandı

Beşiktaş yatırımcısını da sevindirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Beşiktaş'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri güne yüzde 2,74 primle başladı.

Beşiktaş yatırımcısını da sevindirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Beşiktaş'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri güne yüzde 2,74 primle başladı.

14 Eylül 2017 Perşembe 12:22
Beşiktaş yatırımcısını da sevindirdi

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Portekiz temsilcisi Porto'yu deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş'ın hisseleri güne yüzde 2,74 yükselişle başladı.

Beşiktaş futbol takımı, dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Portekiz temsilcisi Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligine galibiyetle başlangıç yapan ve liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri güne yüzde 2,74 yükselişle 4,87 TL'den başladı.

Şu dakikalarda Beşiktaş hisseleri yüzde 1,90 artışla 4,83 TL'den işlem görürken, Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketlerinden Trabzonspor hisseleri yüzde 1,02 değer kaybıyla 2,93 TL'den, Galatasaray hisseleri yüzde 1,2 azalışla 8,09 TL'den, Fenerbahçe hisseleri de yüzde 0,2 gerileyerek 35,94 TL'den alıcı buluyor.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBorsa İstanbulPortoSporUEFA Şampiyonlar Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Garanti üçüncü kez
Garanti üçüncü kez "Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi"nde
ASELSAN'dan ilave sipariş açıklaması
ASELSAN'dan ilave sipariş açıklaması
Kesintisiz iletişim için 6 ayda 2,6 milyar lira harcandı
Kesintisiz iletişim için 6 ayda 2,6 milyar lira harcandı
ASELSAN'dan 10,7 milyon dolarlık sözleşme
ASELSAN'dan 10,7 milyon dolarlık sözleşme
Safkan atlara ithalat izni
Safkan atlara ithalat izni
Başak traktör istihdamı artırmayı hedefliyor
Başak traktör istihdamı artırmayı hedefliyor
"Online kırtasiye alışverişini babalar yapıyor"
Dolar/TL güne yükselişle başladı
Dolar/TL güne yükselişle başladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim